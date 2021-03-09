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小貨車疑路口未減速撞計程車 6旬駕駛噴飛副駕流血送醫

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮吉安鄉昨晚發生小貨車擦撞計程車交通事故，68歲鍾姓老翁駕駛一輛小貨車行經慈惠四街與勝安二街口時，與一輛計程車發生擦撞，因撞擊力大，鍾翁從駕駛座噴飛到副駕駛座，撞到車體頭部受傷，血流不止，仍有意識；54歲高姓計程車司機與1名乘客無傷，車禍肇事原因尚待警方釐清。

昨晚9點30分許，鍾翁駕駛一輛深綠色小貨車由西向東沿慈惠四街，高男則駕駛計程車南往北行駛在勝安二街，2車疑似行經路口時未放慢車速，在路口發生擦撞，發出大聲撞擊聲響，居民前往查看後，通報警消救援。

由於撞擊力道強大，鍾翁不但從駕駛座噴飛至副駕，頭部撕裂傷流血，擋風玻璃破碎，車頭直接撞上電線桿損毀，而停在旁邊的白色轎車無辜遭到波及，車門凹陷。計程車則是衝撞轉角民宅的花圃，車頭也全毀，幸好高男及車上1名乘客沒有受傷，乘客由其他計程車接走。

警消趕到現場發現，鍾翁用衛生紙先按壓頭部止血，但小貨車副駕駛座車門因撞擊力凹陷，無法打開，最後經消防人員用機具破壞車門，將人救出送醫救治，所幸無生命危險。經查雙方酒測值皆為0，詳細肇事原因仍待警方調查。

小貨車車門因撞擊力凹陷，無法打開，最後經消防人員用機具破壞車門，將鍾翁救出送醫救治。記者王思慧／翻攝
小貨車車門因撞擊力凹陷，無法打開，最後經消防人員用機具破壞車門，將鍾翁救出送醫救治。記者王思慧／翻攝
68歲鍾姓老翁昨晚駕駛一輛小貨車行經慈惠四街與勝安二街口時，與一輛計程車發生擦撞，鍾翁從駕駛座噴飛到副駕駛座，頭部受傷。記者王思慧／翻攝
68歲鍾姓老翁昨晚駕駛一輛小貨車行經慈惠四街與勝安二街口時，與一輛計程車發生擦撞，鍾翁從駕駛座噴飛到副駕駛座，頭部受傷。記者王思慧／翻攝

車禍

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