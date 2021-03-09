影／貓咪走斑馬線被車撞倒 警察火急救援送醫

貓被車撞倒在斑馬線上受傷奄奄一息，3名警員趕緊過去幫忙。圖／翻攝臉書社團

新北市三重區正義北路，前天有1隻貓在斑馬線上被車撞倒，奄奄一息躺路中央，恰巧3名警員在旁值勤，立刻衝過來將貓咪送醫。路人目擊警察救貓全過程，昨天將圖文貼到臉書社團，一天時間吸引5千多人按讚與留言。

愛貓人士將救貓過程貼到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，描述前天下午3點30分他路過正義北路與長壽西街口，突然聽到撞擊聲，轉頭發現貓受傷倒地掙扎，不知道誰撞的，肇事者並未停下查看。

他馬上跑到路中央擋車，避免二次輾壓，旁邊剛好有警察，立刻前來救援，把貓抱上機車送醫救治，後來雖然急救無效，還是很感謝三重派出所員警。

三重派出所警員黃舒靖、劉威德、吳忠澤，當時剛好在旁處理交通違規案件，馬上衝過去救貓。黃舒靖說，警察看見車禍，立刻到場疏導交通，是職責所在，發現受傷的是小動物，一樣都是生命，都會很重視。

當下立即騎乘警用機車護送貓咪至鄰近動物醫院，可惜傷勢太重回天乏術，令人感到很不捨，連忙再通知動保單位協助處理小貓大體後續事宜。事後調閱監視器，發現貓咪是突然從旁往馬路中央狂奔，剛好在斑馬線上，很像要穿越馬路。