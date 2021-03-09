快訊

U值媒／三接遷走就能護藻礁？實際研究者真心說

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／貓咪走斑馬線被車撞倒 警察火急救援送醫

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

貓被車撞倒在斑馬線上受傷奄奄一息，3名警員趕緊過去幫忙。圖／翻攝臉書社團
貓被車撞倒在斑馬線上受傷奄奄一息，3名警員趕緊過去幫忙。圖／翻攝臉書社團

新北市三重區正義北路，前天有1隻貓在斑馬線上被車撞倒，奄奄一息躺路中央，恰巧3名警員在旁值勤，立刻衝過來將貓咪送醫。路人目擊警察救貓全過程，昨天將圖文貼到臉書社團，一天時間吸引5千多人按讚與留言。

愛貓人士將救貓過程貼到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部 CrazyCat club」，描述前天下午3點30分他路過正義北路與長壽西街口，突然聽到撞擊聲，轉頭發現貓受傷倒地掙扎，不知道誰撞的，肇事者並未停下查看。

他馬上跑到路中央擋車，避免二次輾壓，旁邊剛好有警察，立刻前來救援，把貓抱上機車送醫救治，後來雖然急救無效，還是很感謝三重派出所員警。

三重派出所警員黃舒靖、劉威德、吳忠澤，當時剛好在旁處理交通違規案件，馬上衝過去救貓。黃舒靖說，警察看見車禍，立刻到場疏導交通，是職責所在，發現受傷的是小動物，一樣都是生命，都會很重視。

當下立即騎乘警用機車護送貓咪至鄰近動物醫院，可惜傷勢太重回天乏術，令人感到很不捨，連忙再通知動保單位協助處理小貓大體後續事宜。事後調閱監視器，發現貓咪是突然從旁往馬路中央狂奔，剛好在斑馬線上，很像要穿越馬路。

但是牠衝向車陣，不巧被路過1輛深色小轎車撞倒，從監視器影像研判，駕駛人似乎沒有察覺撞到貓，未停下查看直接開走，後方計程車和白色轎車發現之後均減速閃避，沒有再壓到貓咪。

愛貓人士將警察救貓的過程貼到臉書社團，引起熱烈回響。記者林昭彰／翻攝
愛貓人士將警察救貓的過程貼到臉書社團，引起熱烈回響。記者林昭彰／翻攝
警員趕緊騎機車送貓去動物醫院。圖／翻攝臉書社團
警員趕緊騎機車送貓去動物醫院。圖／翻攝臉書社團
貓咪突然衝向路中央，被路過深色轎車撞倒，警察剛好在旁邊，馬上趕過來幫忙。記者林昭彰／翻攝
貓咪突然衝向路中央，被路過深色轎車撞倒，警察剛好在旁邊，馬上趕過來幫忙。記者林昭彰／翻攝
貓咪被車撞倒，熱心民眾和警察馬上趕過來幫忙。記者林昭彰／翻攝
貓咪被車撞倒，熱心民眾和警察馬上趕過來幫忙。記者林昭彰／翻攝

貓咪 警察

延伸閱讀

新北主動公布優良店家名單 提醒購買寵物要謹慎

機車路考哪個項目最難 旗山地區考者的魔王關卡出爐

彰化市綠底斑馬線劃設44處 防滑係數提高避免打滑

影／在國小圍牆、斑馬線及民宅塗鴉 嫌犯稱心情不好

相關新聞

高雄再傳工安意外 水電工配線墜落滿是鋼筋的地下4樓！

高雄市前鎮區草衙一路、翠亨北路口建築工地，今天上午發生工安意外，1名工人配線時不慎摔落，跌落正綁地樁的地下4樓樓層，左手...

影／揪心！駁二本東倉庫大火店貓逃生 一早返火場哀鳴

高雄市鹽埕區光榮街1號「駁二藝術特區本東倉庫商店」，今天凌晨1時許發生大火，木構磚造與店內文創商品都屬易燃物，全部付之一...

桃園客運修車廠大火 5輛公車陷火海被燒毀幸無傷亡

桃園客運修車廠今天中午傳出大火，5輛公車陷入火海被燒毀，現場濃煙竄天，消防獲報緊急趕赴現場灑水灌救，所幸並無傳出人員傷亡...

小貨車疑路口未減速撞計程車 6旬駕駛噴飛副駕流血送醫

花蓮吉安鄉昨晚發生小貨車擦撞計程車交通事故，68歲鍾姓老翁駕駛一輛小貨車行經慈惠四街與勝安二街口時，與一輛計程車發生擦撞...

影／貓咪走斑馬線被車撞倒 警察火急救援送醫

新北市三重區正義北路，前天有1隻貓在斑馬線上被車撞倒，奄奄一息躺路中央，恰巧3名警員在旁值勤，立刻衝過來將貓咪送醫。路人...

影／碰…好痛！大白天怎麼騎的？直線煞停機車仍挨撞

網友在臉書「八卦村 - 行車紀錄器影片上傳中心」上傳一段影片，3月7日在嘉義縣往阿婆灣的直線路段，一輛機車跟隨前車煞停，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。