影／揪心！駁二本東倉庫大火店貓逃生 一早返火場哀鳴

高雄市鹽埕區光榮街1號「駁二藝術特區本東倉庫商店」，今天凌晨1時許發生大火，木構磚造與店內文創商品都屬易燃物，全部付之一炬，幸好無人受傷受困。因為店裡平常任一些無主貓狗自由來去，大家也擔心倉庫裡的動物逃出來沒？被網友稱為店貓的「克拉克」，早上10點多回到火場一直來回攀望哀鳴，不知是不是在擔心同伴的安危？工作人員很慶幸克拉克安全，也希望其他的動物都能逃生。

消防員今天上午繼續在駁二本東倉庫商店火場鑑識，找出起火原因。起火的本東倉庫商店，位於駁二藝術特區自行車倉庫，由李瑾倫工作室規畫設計，本東倉庫國際開發有限公司負責營運。倉庫為木頭磚造建築，燒毀面積約1200平方公尺，損失還在估計中。

設計師李瑾倫在火場旁表示，「該發生什麼，就面對什麼！」她也在社群分享，今天凌晨在現場看到最後燒空的倉庫樑架倒塌下來，思索著這是要給她如何的生命經驗？原本以為倉庫裡的動物都逃不出來，沒想到最後看到唯一的住在倉庫的妞妞狗有平安脫逃，瞬間感謝。難過著無法離開的貓，希望沒有關籠的貓都知道出去的路。

上午十點多，一隻貓攀上已燒得焦黑的屋梁，伸長身子往內探看，不時喵喵哀鳴，令人揪心。克拉克常在店裡出現，工作人員很高興的呼喚牠的名「克拉克！克拉克！」慶幸牠沒有在火警中發生意外。