高雄再傳工安意外 水電工配線墜落滿是鋼筋的地下4樓！

高雄市前鎮區草衙一路、翠亨北路口建築工地，今天上午發生工安意外，1名工人配線時，不慎在地下樓層攀爬時跌倒，因地下4樓正綁地樁，他跌倒時左手開放性骨折，送阮綜合醫院急救中。

高雄市鼓山區美術館特區建築工地本月5日則是發生鋼筋崩塌意外，當時現場進行地梁鋼筋綁紮工程，疑因鋼筋籠未固定完全，加上其他工項施作產生震動，固定架承受不住，1座鋼筋籠崩倒，其餘鋼筋籠產生「骨牌效應」一路倒塌，造成工人2死3傷的慘劇，其中陳姓死者是屏東三地門鄉主席的兒子。

據了解，今天上午9點30分左右，水電工人鍾姓男子（28歲）在興建中的大樓工程基地，正配置水電線路，攀爬時，不慎跌落鋼筋骨架，造成左手開放性骨折，大量流血。

鄞姓工地主任立即報案求救，消防隊趕到工地，以懸吊方式將鍾姓男子救上，送阮綜合醫院救醫，鍾姓男子意識清楚，暫無生命危險。