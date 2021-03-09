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知名飲料店員刪除顧客購物款 監守自盜11萬餘被訴
台中市某區50嵐飲料店陳姓店員，利用店內打烊、當班日未將營業款項放回店內金庫而竊取，竊取新台幣11萬3405元，甚至將已開立入帳的商品紀錄予以刪除作廢，再竊取收銀機內5325元，經老闆發現報警處理，台中地檢署今天依竊盜罪將他起訴。
起訴書指出，陳男（26歲）原任職於蕭男所經營的50嵐飲料店擔任店員，利用職務之便，於去年8月10日、13日、18日、19日、22日，於店內打烊，在他當班日未將當日的營業款項放回店內金庫而逕行竊取。
或在陳未上班之日，至店內向同事稱「老闆要我回去對帳」，支開店內同事後，再竊取放入金庫的當日營業款項，以此方式共得手5次，金額為13萬3405元。
此外，陳男並以操作收銀機方式，將已開立發票入帳的商品紀錄予以刪除作廢，接續登載不實的交易取消紀錄，將顧客所支付的購物金額從帳上扣除，使各筆交易金額在帳上歸零，足以損害50嵐飲料對於貨物、現金帳務管理的正確性，再趁他人不注意時，竊取收銀機內的現金5325元。蕭姓業者發現店內營業款項短少，調閱店內監視器發現報警處理。
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