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台南市科技執法18天取締違規近3千件 違停逾1千件最多

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市從2月中旬起，在易肇事路口或路段，建置4處科技執法設備，台南市交通大隊說，從2月17日至3月6日。18天來已取締2932件違規，其中光是北門路一段違停就多達1007件。

交通大隊說，火車站北門路口共取締違規停車1007件。警方針對違規停車，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發，依據道路交通管理處罰條例，違規停車部分可處600元至1200元罰鍰。

至於路口多功能違規取締，包括闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左(右)轉用車道、左（右)轉行車道。中華西與路府前路口440件。中華路與中山南路口否844件。在中華東路與凱旋路口，取締車輛未依規定轉彎641件。

交通警察大隊表示，科技執法目的在於降低各項交通違規，並有效達到「防制交通事故」及「提升交通順暢」的目標。

「執法只是手段，安全才是我們的目的」，警方說，呼籲汽機車駕駛人行經路口或轉彎時，應減速慢行、停讓行人、尊重「行人路權」；行人也應依規定行走行人穿越道，不闖越車道行走，並遵守號誌、標誌、標線及指揮規定，不要分心滑手機尊重停讓者，以確保路口通行安全與順暢。

台南市警方在北門路一段和民族路口，針對違停展開科技執法。圖／台南市交通大隊提供
台南市警方在北門路一段和民族路口，針對違停展開科技執法。圖／台南市交通大隊提供

交通違規

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