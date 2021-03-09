台南市科技執法18天取締違規近3千件 違停逾1千件最多

台南市從2月中旬起，在易肇事路口或路段，建置4處科技執法設備，台南市交通大隊說，從2月17日至3月6日。18天來已取締2932件違規，其中光是北門路一段違停就多達1007件。

交通大隊說，火車站北門路口共取締違規停車1007件。警方針對違規停車，進行智慧影像分析，自動擷取違規影像依法逕行舉發，依據道路交通管理處罰條例，違規停車部分可處600元至1200元罰鍰。

至於路口多功能違規取締，包括闖紅燈、紅燈越線、超速、路口未保持淨空、直行車占用左(右)轉用車道、左（右)轉行車道。中華西與路府前路口440件。中華路與中山南路口否844件。在中華東路與凱旋路口，取締車輛未依規定轉彎641件。

交通警察大隊表示，科技執法目的在於降低各項交通違規，並有效達到「防制交通事故」及「提升交通順暢」的目標。