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血糖低暈眩！女學生搭捷運蹲臥角落 捷警溫馨護送回家

聯合報 / 記者胡瑞玲／台北即時報導

一名陳姓女學生搭乘捷運民權西路站時，因血糖過低，導致嚴重暈眩，只能獨自勉強蹲在詢問處旁角落休息，所幸2名捷運警察巡邏見狀後，即刻上前了解情況，確認無急迫危險後，陪同女學生搭車返家，並聯繫其母親。

捷警指出，第一分隊莊世昌、警員顏裕峰日前擔任捷運站守望勤務時，早上7時55分巡邏到捷運民權西路站時，發現陳女蹲臥在詢問處旁，經詢問後發現因血糖過低而造成暈眩。

女學生當時婉拒就醫，因此警員自掏腰包購買麵包及牛奶供其果腹，同時聯繫其母告知狀況，待陳女食用完並休息片刻後，警員再陪同搭乘捷運至新莊站。

捷警表示，警察人員戮力維護治安、穩定社會秩序，更本於同理心為民服務，及時提供民眾協助，不愧為「人民保母」。

捷警巡邏遇到暈眩女學生，除購買麵包供其果腹，還護送回家。圖／捷警提供
捷警巡邏遇到暈眩女學生，除購買麵包供其果腹，還護送回家。圖／捷警提供

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