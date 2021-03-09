血糖低暈眩！女學生搭捷運蹲臥角落 捷警溫馨護送回家

一名陳姓女學生搭乘捷運民權西路站時，因血糖過低，導致嚴重暈眩，只能獨自勉強蹲在詢問處旁角落休息，所幸2名捷運警察巡邏見狀後，即刻上前了解情況，確認無急迫危險後，陪同女學生搭車返家，並聯繫其母親。

捷警指出，第一分隊莊世昌、警員顏裕峰日前擔任捷運站守望勤務時，早上7時55分巡邏到捷運民權西路站時，發現陳女蹲臥在詢問處旁，經詢問後發現因血糖過低而造成暈眩。

女學生當時婉拒就醫，因此警員自掏腰包購買麵包及牛奶供其果腹，同時聯繫其母告知狀況，待陳女食用完並休息片刻後，警員再陪同搭乘捷運至新莊站。