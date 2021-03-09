單車男缺錢花 紫南宮求財順手牽2座「金雞母」招惡果

南投縣竹山鎮紫南宮香火鼎盛，不少民眾領到錢母、發財金或金雞母後都會拿進廟內過香火。圖／本報資料照

南投縣張姓男子疑因缺錢花用竟動起「求財」歪腦筋，去年12月騎單車到竹山紫南宮，見人潮眾多竟在短短半小時內偷走2座金雞母，失主報案後，警循線將張男逮個正著，訊後法辦，南投地方法院以竊盜罪2次合併判處執行拘役90日。

根據判決書，張男因缺錢花用，去年12月27日騎單車去紫南宮求財，因當天是假日，人潮眾多，下午2時20分，發現供桌上放著1座金雞母，見無人看管，竟動歪腦筋「順手牽雞」，行竊得手後隨即騎車逃離現場。

而因第1次偷竊金雞母就順利得手，疑因食髓知味，短短半小時內就騎單車折回紫南宮，於下午2時50分以相同手法行竊，又成功偷抱走1座金雞母；未料，求得金雞母的殷姓失主返回供桌後，發現金雞母不翼而飛，隨即通報警方調查。

經警方調閱廟內監視器循線追查，並記下張男特徵，同日下午就在竹山投100線3.1公里處找到張，當時他還帶著金雞母在路上閒晃，將其帶回調查時發現該座金雞母內放有90元，並非殷姓失主通報的40元，意外查獲他竟連續下手行竊。

張姓男子對其犯行坦承不諱，甚至帶警方到第1座金雞母藏放處，尋回放有40元的金雞母，並還給報案的殷姓失主；至於，放有90元的第2座金雞母因查無失主，因此予以沒收，張男則依竊盜罪嫌被依法送辦起訴。