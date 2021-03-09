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基隆警察好神 幫新北市民找回失蹤22年在花蓮往生母親
新北市蘆洲區患有精神障礙疾病的楊姓婦人22年前走失，社政單位無法查出她的身分，送到花蓮榮總玉里分院收容。基隆警方比對協尋人口資訊，去年底找到她的兒子安排相認，但她已在前年過世。雙方親子關係經比對確認，楊男昨天前往玉里捧回媽媽的骨灰罈，潸然淚下。
基隆市警一分局第三組組長許耀彬去年為台中療養院收容的老婦人尋找家人時，依據收容時間等資訊，研判是蘆洲楊姓男子的媽媽。楊母在民國88年失蹤，當時57歲。楊男光看照片難以確認，去年12月與另3名家人南下台中療養院當面探視，發現對方並不是他的媽媽。
許耀彬反向搜尋21、22年前各地收容精障人士資訊，查出花蓮榮總玉里分院在民國89年收容，前年過世的婦人可能是楊母。取得收容時生活照片供家屬指認，楊男等人一眼就認出是失蹤22年的媽媽。警方安排採集楊男等家屬檢體送法務部法醫研究所，比對DNA親緣關係結果吻合。
警方說，楊姓老婦人當年在蘆洲走失後，流落街頭一段時間。社政單位找到她時，因精障無法表述身分，公告協尋也無結果，便以化名「簡皮」轉送榮總玉里分院收容。去年亡故後，由花蓮縣玉里鎮公所以身分不明無名屍辦理殮葬。
楊姓婦人的家人經過3個月完成相關程序，昨天前往花蓮玉里鎮公墓辦理領回。見到失蹤22年媽媽的骨灰罈，楊男感傷落淚，並說「阿母，我們來帶你回家了」，並對警方協助表達謝意。
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