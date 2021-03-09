計程車運將深夜開車分心了 不小心撞上等紅燈警車糗大

台中市張姓計程車司機在今天凌晨4時許，開車行經北區中清路往五權路方向時，疑因精神不濟，未注意車前狀況，撞上前方正在停等紅燈的警車，造成計程車車頭、警車車尾毀損，警方下車察看，兩車的損傷都屬輕微，張經酒測，無酒精反應，張頻頻向警方致歉，還辯稱「沒看到警車」，全案將請廠商維修後，向張索償相關費用。

據查，張姓男子（53歲）是計程車司機，今天凌晨4時許，他開車沿北區中清路往五權路方向行駛，還沒到路口時，有一輛第二警分局的警車執行巡邏勤務，正在停等紅燈，但張疑未注意車前狀況，直接撞上警車的車尾，警車被撞後，車內警員緊張，還以為遇到歹徒，經下車察看後，才發現是計程車司機的疏失釀禍。