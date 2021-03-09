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駁二本東倉庫木磚構體 易燃文創紀念品付之一炬
高雄市鹽埕區光榮街1號「駁二藝術特區本東倉庫商店」，今天凌晨1時許傳出火警，火勢映照了大片夜空。因為倉庫內都是易燃的文創紀念品，全部付之一炬，幸好無人受傷受困，起火原因還在調查中。
高雄市消防隊凌晨1點多接獲通報，鼓山、成功、中華、新興、前金、十全、瑞隆、左營、鼎金、大昌、新莊、苓雅、前鎮、鳳祥、小港分隊共32車、71人，及高雄港務消防隊4車、7人前往駁二本東倉庫搶救，拉水線灌救，一直到凌晨3點才將火勢撲滅。
起火的本東倉庫商店，位於駁二藝術特區自行車倉庫，由李瑾倫工作室規畫設計，本東倉庫國際開發有限公司負責營運，定位為「最有意思的生活雜貨與文具紙品店」。倉庫1樓木頭磚造建築物，因為店內都是易燃的文創紀念品，燃燒面積約1200平方公尺，損失還在估計中。
文化局指出，此倉庫並無文資身分，是私人所有，當年為了駁二的整體規畫，擔心如果不趕快有動作，倉庫可能很快會被拆除，於是由文化局向私人承租，再轉租給本東營運。
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