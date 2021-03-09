高雄駁二特區倉庫凌晨竄火燒到剩骨架 起火原因待調查

駁二特區倉庫今凌晨竄火，整棟木構造建物燒到剩下骨架。圖/民眾提供

高雄駁二特區今凌晨1時許發生火警，一處倉庫冒出大火，火勢在強風下助燃，消防局派出14個分隊拉水線灌救，火勢約在3時許控制，無人員傷亡，是否電線走火還是其他因素釀災，消防局火調人員預計9點前往勘查。

今凌晨1時4分，民眾報案位於鹽埕區新化路和大勇街交叉口的駁二倉庫竄火，警消抵達後隨即疏散周邊車輛及居民，因強風助燃，火勢一發不可收拾，經2個小時灌救才順利控制，但起火木造倉庫僅剩骨架。

消防局清查，該棟倉庫為私人所有，高市文化局承租後在轉租給文創商品業者，燃燒面積約1200平方公尺，全棟都為木構造建物，火勢才較難控制，幸無人員受傷。