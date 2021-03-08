火鍋店遭火警濃煙波及 婦人趁亂涉偷走骨董瓷盤

台北市林森北路一家寢具店，日前發生火警，火場旁的火鍋店也受到波及，暫時關門停業整理環境，不料，67歲陳姓婦人，涉嫌趁火打劫，進入火鍋店竊取價值約4萬元的骨董瓷盤，中山分局警方循線逮陳婦到案，全案依照竊盜罪嫌函送法辦。

上月17日下午2時許，林森北路上一家寢具店發生火警，消防救護人道到場，救出4名大人、3名小孩，火勢半小時撲滅，火場旁的火鍋店遭濃煙波及，無法開門營業。

不料10天後，上月27日陳婦涉嫌趁店內沒人，進入店內偷走4萬多元的骨董瓷盤，並用雨傘遮掩快速離開。店家報案指出，店內的骨董擺飾都是店家的珍寶，發現物品失竊，隨即調閱監視器畫面查看，發現陳婦竊取行為，本月初決定報案提告。