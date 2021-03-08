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這樁滋事尋仇像進香團！ 6車浩浩蕩蕩到門口棍棒齊飛
雲林縣虎尾鎮昨晚發生聚眾尋仇事件，六輛轎車共載了約十多人，浩浩蕩蕩到一處民宅，持棍棒把住家的伸縮鐵門砸毀，警告意味濃味，今天有人把事件發生的監視器PO網後不久馬上下架，警方今天下午帶回部分涉案嫌犯，才出面說明這可能是一起恩怨尋仇事件，過程並無人受傷，只有伸縮門和一輛轎車被毀，已陸續將涉案人帶回處理中。
警方從監視器畫面追查，發現昨天晚間約9時35分許，有6部轎車抵達受害的民宅前，10多人下車，持棍棒走向大門，有人隨時用球棒敲擊伸縮門，陸續有7、8人向前用力猛推伸縮門，多人更合力把伸縮門推倒，脫離軌道，一夥人並未進門，但有人在該住家門口潑漆。
今天上午該事件有人PO文，說明事發經過，並對涉案人有所指控，甚至指說有帶槍砸車，強調所指控有所本，虎尾分局馬上報請檢察官指揮著手調查，偵查隊長李志文表示，這起聚眾滋事案件，係因先前有一起汽車毀損案，這群男子糾眾前往被害人家門前叫囂，有人持鋁棒、鐵條破壞伸縮鐵門並潑漆，屋主恐懼才報案。
警方晚間依6車的車牌帶回2名男子釐清案情，後續將會把涉案的人一併帶回了解，並依聚眾鬥毆、傷害、毀損等罪嫌偵辦中。
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