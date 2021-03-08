桃園義刑頒80萬表揚治安破案 婦女節鼓勵女警護婦幼
慶祝今天三八婦女節，今年新成立的桃園市義勇刑警協會理事長吳裕松今天下午率該協會幹部，攜帶大、小蛋糕及加菜金，前往桃園市警局婦幼隊、少年隊，向隊員及女性隊員慰問慶祝、致贈1萬元加菜金，吳裕松表示，義刑協會成立以來，鼓勵偵查隊刑警，發放破案獎金及加菜金達80萬元，如今婦幼隊、少年隊納入該協會服務，趁婦女節慰問表達關心，鼓勵員警辛勞。
吳裕松率領義刑協會副大隊長簡茂彬、林高雄、彭久銘及各分隊長幹部，前往婦幼隊、少年隊慰勞鼓勵，由婦幼隊長盧昱嘉、少年隊長鄧伯群2人率隊員歡迎，2人對納入義刑協會服務對象感謝，吳代表贈送大蛋糕、每人一份小蛋糕及致贈加菜金1萬元，肯定兩隊在鼓勵非行少年、保護婦幼的默默耕耘，讓隊員在婦女節感到窩心。
吳裕松表示，該協會今年1月成立以來，協會成員來自企業界，為鼓勵刑警在治案破案的表現，他與市警局長陳國進一起參與表揚跑60幾場，頒發破案獎金和加菜金80萬元，表揚刑警為治安破案的奉獻，他覺得很榮耀，該協會將持續為警界鼓勵加油。
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