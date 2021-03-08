雲林聚眾尋仇砸車潑漆 警察以車追人緝凶
雲林虎尾王姓男子的轎車和住家鐵門7日晚間被10多名男子持棒球棒砸損和潑漆，王男趕緊報案，警方今天調閱監視器以車追人，全案依毀損和聚眾鬥毆等罪偵辦。
王姓男子昨晚9時許先發現轎車停放在路旁卻被人砸損，不到1小時數公里外的住家伸縮鐵門被10多名男子持棒球棒砸損和潑漆，他認為自己與家人並無與人結怨，卻遭人潑漆恐嚇，趕緊報警。
案件發生後有網友將監視器畫面放在臉書多個社團，並直接點名涉案人包括吳姓兄弟檔和林姓男子等人，除了毀損私人財物外，還持槍滋事。
雲林縣虎尾警分局偵查隊長李志文今天證實有砸車事件，強調絕無網友所說的持槍傷人，警方已以車追人，報請雲林地檢署指揮偵辦。
警方說，晚間陸續帶涉案人回派出所製作筆錄，案件發生原因待釐清。
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