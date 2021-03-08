快訊

不要再傻等左轉綠燈 交警釋疑「看到這種交通號誌就可通行」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

網路遊戲盟友反目互毆 竟因其中1人只跟女生玩

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

29歲的馮姓男子因打遊戲被廖姓男子嘲笑，上周五（5日）約對方在新北市中和區景平路一處巷弄談判，結果一見面就肢體衝突，雙雙受傷送醫，也引起警方注意，不過由於互不提告，全案最後以違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，馮、廖2人本是朋友，也都在玩同一款手機遊戲，但日前因為組隊練功等事起爭執，馮男被廖男嘲笑「只會跟女生打電動」，所以反目成仇，一見面就打起來。

本月5日晚間10時，馮男見到廖男依約現身，一見面就躍身飛踢對方，見對方閃躲，又用左手抓住對方衣服，再以右手持鑰匙當利器朝對方頭部攻擊至少4下；2人從人行道打進民宅騎樓，引起旁人注意報警。警方趕抵時，廖男因頭部受傷滿臉是血，馮男也因扭打有輕微擦傷，所幸送醫後均無礙。

中和警方將案件定調為網路遊戲糾紛，由於雙方都不提告，因此依違反社維法送交法院裁罰。

馮姓男子在案發後留在現場，初步治療後也被警方帶回派出所調查，後因雙方互不提告，被依違反社維法送辦。記者陳俊智／翻攝
馮姓男子在案發後留在現場，初步治療後也被警方帶回派出所調查，後因雙方互不提告，被依違反社維法送辦。記者陳俊智／翻攝

網路遊戲

延伸閱讀

傳深圳東海航空機長乘務長九霄互毆

疑神轎入廟等太久 高雄廟會陣頭爆發肢體衝突

打個籃球變成互毆 兩男都判拘

多年好友酒後互毆 一男遭酒瓶砸頭倒地

相關新聞

網路遊戲盟友反目互毆 竟因其中1人只跟女生玩

29歲的馮姓男子因打遊戲被廖姓男子嘲笑，上周五（5日）約對方在新北市中和區景平路一處巷弄談判，結果一見面就肢體衝突，雙雙...

瑪沙拉蒂國道車禍駕駛重傷 受波及賓士車主求行車記錄器

國道一號南下207公里路段昨晚發生一輛「海神」瑪沙拉蒂名車衝撞護欄，又撞上一輛賓士車，摔落邊坡，造成瑪沙拉蒂車駕駛紀男重...

影／中和男大鬧自助餐店！客人看不下去送飯 竟又開口要錢

新北市中和一間自助餐店日前來了一名男子要討吃的，該男子遭到拒絕後，竟開始在店內大鬧，客人看不下去買了一個便當給他吃，男子...

影／熟女駕照拿10年不敢開 開教練車上路結果車禍了

台中市林姓女子已考到駕照10年，但拿到駕照後，還是不敢開車上路，她後來又報名駕訓班，希望開教練車上路，讓她考的駕照能派上...

高中生鐵齒犯送肉粽禁忌 後果嚇壞父母

一般送煞法會「送肉粽」的路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，有一名女網友在臉書「靈異公社」分享身邊的故事，朋友的兒子...

強迫推銷怪客現身三重學區 自稱更生人不買就飆三字經

新北市議員彭佳芸近期接獲民眾投訴，在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現一名自稱更生人的男子，以恐嚇、威脅方式強迫民眾購買零...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。