網路遊戲盟友反目互毆 竟因其中1人只跟女生玩

29歲的馮姓男子因打遊戲被廖姓男子嘲笑，上周五（5日）約對方在新北市中和區景平路一處巷弄談判，結果一見面就肢體衝突，雙雙受傷送醫，也引起警方注意，不過由於互不提告，全案最後以違反社會秩序維護法送辦。

警方調查，馮、廖2人本是朋友，也都在玩同一款手機遊戲，但日前因為組隊練功等事起爭執，馮男被廖男嘲笑「只會跟女生打電動」，所以反目成仇，一見面就打起來。

本月5日晚間10時，馮男見到廖男依約現身，一見面就躍身飛踢對方，見對方閃躲，又用左手抓住對方衣服，再以右手持鑰匙當利器朝對方頭部攻擊至少4下；2人從人行道打進民宅騎樓，引起旁人注意報警。警方趕抵時，廖男因頭部受傷滿臉是血，馮男也因扭打有輕微擦傷，所幸送醫後均無礙。