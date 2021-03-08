三重集美國小附近強迫推銷怪客 警依強制罪嫌移送法辦
新北市三重區集美國小周邊，近日據稱常有1名自稱剛出獄的男子，會在街上隨機攔路人強迫推銷塑膠零錢包，若被拒絕購買還會辱罵髒話，令人心生恐懼。市議員彭佳芸接獲反映，立刻請派出所調查、並呼籲民眾留意。警方今天下午已找到該名男子，偵詢後依強制罪嫌移送地檢署。
彭佳芸今天在臉書貼文指出，「最近在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現男子恐嚇、威脅民眾，強迫購買他手中的物品。這名男子自稱更生人，以言語威脅大人及小孩，若拒絕給錢，還會飆髒話罵人，已經有許多家長、甚至是帶孩子時遇到，被迫給錢。據稱男子身材瘦小、平頭、戴鴨舌帽，皮膚偏黑。並提醒自己走路回家的孩子，結伴同行，盡量不要落單！」
三重警分局表示，並未接獲民眾陳請與報案，該名男子若強迫民眾購物，將涉及強制罪，若以言語或肢體動作威脅他人則涉嫌恐嚇罪，均屬於公訴罪。
轄區中興橋派出所今天下午3點半左右，在重新路與集美街口附近找到這名32歲杜姓男子，他聲稱近日服刑期滿，一時找不到工作，自行至菜市場批發小零錢包，在三重區菜寮捷運站以及集美國小周邊，以100元至199元不等之價格推銷販賣。
杜男聲稱完全依照購買者的愛心善意自由認購，否認有恐嚇勒索或強迫推銷的行為。但警方調閱監視器發現，杜男確實會緊迫跟隨、糾纏路人推銷商品，偵詢後依照強制罪嫌函送地檢署，並告誡不得再有類似行為。
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