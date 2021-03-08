瑪沙拉蒂國道車禍駕駛重傷 受波及賓士車主求行車記錄器

國道一號南下207公里路段昨晚發生一輛「海神」瑪沙拉蒂名車衝撞護欄，摔落邊坡，造成瑪沙拉蒂車駕駛紀男重傷送醫有生命危險，後方賓士車主也上網徵求行經的民眾提供行車記錄器，以釐清車禍肇事責任。

這輛價值468萬的「海神」瑪沙拉蒂Ghibli車昨晚10時行經國道一號南下207公里路段時疑突失控撞向外側護欄，再彈回車道被煞車不及的賓士車撞上，又再衝向護欄即摔落邊坡，彰化消防局出動救援時，還一度找不到瑪沙拉蒂紀姓駕駛，原來紀男（46歲）噴飛到邊坡的排水溝內卡住，救護人員將他送往彰化醫院急救。

這輛瑪沙拉蒂衝撞力道很大，右前車輪噴飛，車上氣囊全爆，彰化醫院表示，紀男氣胸、顱內出血、全身多處骨折，還在加護病房觀察，有生命危險。

國道警察三隊表示，紀男因傷勢重無法進行酒測吹測及製作筆錄，是由醫院抽血酒測，經酒測後二車駕駛酒測值均為零，真正肇事原因還需調查釐清。