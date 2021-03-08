聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／中和男大鬧自助餐店！客人看不下去送飯 竟又開口要錢
新北市中和一間自助餐店日前來了一名男子要討吃的，該男子遭到拒絕後，竟開始在店內大鬧，客人看不下去買了一個便當給他吃，男子還不罷休，竟然向客人要錢，被老闆制止怒斥後，還揚言要告公然侮辱，誇張行徑全被民眾錄影下來！
網友拍攝的影片中，可見鬧事的男子疑似遭老闆罵，他氣得回應「我爸爸媽媽有得罪他嗎？我從頭到尾有罵阿伯嗎？」而老闆則說「你情緒勒索客人，打擾到客人，你哪裡有禮貌？我們說不要，你就去下一家，難道不行嗎？」
影片公開後，許多網友留言罵「不該給他吃的，應該直接報警，不然他只會軟土深掘」、「高級乞丐，要的這麼理直氣壯」、「有手有腳當乞丐要飯還比人兇，誇張」、「沒想到這種沒品的乞丐還有手機喔！」
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言