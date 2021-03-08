影／中和男大鬧自助餐店！客人看不下去送飯 竟又開口要錢

新北市中和一間自助餐店日前來了一名男子要討吃的，該男子遭到拒絕後，竟開始在店內大鬧，客人看不下去買了一個便當給他吃，男子還不罷休，竟然向客人要錢，被老闆制止怒斥後，還揚言要告公然侮辱，誇張行徑全被民眾錄影下來！

網友拍攝的影片中，可見鬧事的男子疑似遭老闆罵，他氣得回應「我爸爸媽媽有得罪他嗎？我從頭到尾有罵阿伯嗎？」而老闆則說「你情緒勒索客人，打擾到客人，你哪裡有禮貌？我們說不要，你就去下一家，難道不行嗎？」