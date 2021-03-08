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影／中和男大鬧自助餐店！客人看不下去送飯 竟又開口要錢

聯合報 / 記者張鳳儀 黃靖雯／即時報導

新北市中和一間自助餐店日前來了一名男子要討吃的，該男子遭到拒絕後，竟開始在店內大鬧，客人看不下去買了一個便當給他吃，男子還不罷休，竟然向客人要錢，被老闆制止怒斥後，還揚言要告公然侮辱，誇張行徑全被民眾錄影下來！

網友拍攝的影片中，可見鬧事的男子疑似遭老闆罵，他氣得回應「我爸爸媽媽有得罪他嗎？我從頭到尾有罵阿伯嗎？」而老闆則說「你情緒勒索客人，打擾到客人，你哪裡有禮貌？我們說不要，你就去下一家，難道不行嗎？」

影片公開後，許多網友留言罵「不該給他吃的，應該直接報警，不然他只會軟土深掘」、「高級乞丐，要的這麼理直氣壯」、「有手有腳當乞丐要飯還比人兇，誇張」、「沒想到這種沒品的乞丐還有手機喔！」

新北市中和一間自助餐店日前來了一名男子要討吃的，該男子遭到拒絕後，竟開始在店內大鬧。圖／翻攝臉書「爆料公社二社」
新北市中和一間自助餐店日前來了一名男子要討吃的，該男子遭到拒絕後，竟開始在店內大鬧。圖／翻攝臉書「爆料公社二社」

公然侮辱

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