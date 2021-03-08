影／熟女駕照拿10年不敢開 開教練車上路結果車禍了

台中市林姓女子已考到駕照10年，但拿到駕照後，還是不敢開車上路，她後來又報名駕訓班，希望開教練車上路，讓她考的駕照能派上用場，未料今天上午11時許，林女開車行經西屯區福星路時，一名女騎士突然從外側直接切到內側要左轉，林女緩慢直行時被女騎士撞上，發生碰撞後，女騎士與乘客倒地受輕傷，雙方都無酒駕，警方初判是左轉未依規定釀禍。

據查，林姓女子（39歲）在10年前時考到駕照後，都沒實際上路，後來林女覺得駕照沒派上用場不行，因此又找駕訓班幫忙，讓她開教練車上路，掌握在道路行駛的感覺，林女今天上午11時許，駕駛教練車沿西屯區福星路內側車道往河南路方向行駛時，突然由林姓女子（19歲）騎的機車從外側切到內側欲左轉，林女往前直行時，沒注意到女騎士的左轉方式，繼續前行後，雙方發生擦撞。

台中市第六警分局交通分隊獲報到場，發現女騎士與乘客有受輕傷，林姓女轎車駕駛則未受傷，經酒測後，雙方都無酒駕，初步研判是女騎士左轉未依規定，才會釀禍，詳細的肇事原因，有待後續調查釐清。