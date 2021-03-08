不要再傻等左轉綠燈 雲警釋疑：圓形綠燈就可通行

「轉不轉讓民眾好為難」雲林斗六市明德北路接正心二路路口原為雙線道，今年1月起縣府工務處道路修改後，增加一線左轉車道變為三線道，並設紅、綠、黃及左轉綠燈4燈號。不過最近屢有民眾反映「圓形綠燈可左轉，為何駕駛仍呆等不走」網民也熱論；對此縣警局交通隊說，圓形綠燈亮起、全線均可通行，而左轉號誌目的在消化前段號誌車流，秒數不長，呼籲民眾對向無來車時即能左轉。

「圓形綠燈亮起，究竟能不能左轉？」最近許多人行經明德北路、正心二路路口時，內心不免產生疑惑，即便如此仍會等到左轉燈號亮起才左轉。

有民眾發現不對勁，日前在粉絲專頁「斗六人社交圈」發文指出，圓形燈號亮起全線都可走，可是在左轉道等候左轉的車輛卻一動也不動；由於該燈號僅約10秒鐘，等到左轉燈號亮起才通行，車多時仍會堵住，無法未達到消化車流目的。

另有民眾表示自己曾因左轉被開單罰款，困惑究竟到底該怎麼走才正確？對此交通隊表示，圓形綠燈亮時，駕駛人確認對向無來車即可左轉，無須等到左轉燈亮才通行。

附近住戶則說，原本燈號為直行箭頭綠燈及左轉箭頭綠燈，因該路段上下班時段車流量大，待轉車道短，直行車道車流易壅塞；警方表示，該路口因交通流量特性，經地方各機關及民意代表現勘，決議在原先左轉箭頭綠燈外增加圓形綠燈。

警方說明，國內紅綠燈分為三燈式、四燈式及五燈式號誌，依全國一致性規定，汽車駕駛若見圓形綠燈亮起，代表左、右轉與直行均可通行，箭頭綠燈即須依指示方向行駛。