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不要再傻等左轉綠燈 雲警釋疑：圓形綠燈就可通行

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林斗六市明德北路接正心二路路口今年1月起增加一線左轉車道，並設紅、綠、黃及左轉綠燈4燈號，不過最近屢有民眾反映圓形綠燈亮起明明可左轉，卻有不少駕駛呆等左轉綠燈了才走。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市明德北路接正心二路路口今年1月起增加一線左轉車道，並設紅、綠、黃及左轉綠燈4燈號，不過最近屢有民眾反映圓形綠燈亮起明明可左轉，卻有不少駕駛呆等左轉綠燈了才走。記者陳苡葳／攝影

「轉不轉讓民眾好為難」雲林斗六市明德北路接正心二路路口原為雙線道，今年1月起縣府工務處道路修改後，增加一線左轉車道變為三線道，並設紅、綠、黃及左轉綠燈4燈號。不過最近屢有民眾反映「圓形綠燈可左轉，為何駕駛仍呆等不走」網民也熱論；對此縣警局交通隊說，圓形綠燈亮起、全線均可通行，而左轉號誌目的在消化前段號誌車流，秒數不長，呼籲民眾對向無來車時即能左轉。

「圓形綠燈亮起，究竟能不能左轉？」最近許多人行經明德北路、正心二路路口時，內心不免產生疑惑，即便如此仍會等到左轉燈號亮起才左轉。

有民眾發現不對勁，日前在粉絲專頁「斗六人社交圈」發文指出，圓形燈號亮起全線都可走，可是在左轉道等候左轉的車輛卻一動也不動；由於該燈號僅約10秒鐘，等到左轉燈號亮起才通行，車多時仍會堵住，無法未達到消化車流目的。

另有民眾表示自己曾因左轉被開單罰款，困惑究竟到底該怎麼走才正確？對此交通隊表示，圓形綠燈亮時，駕駛人確認對向無來車即可左轉，無須等到左轉燈亮才通行。

附近住戶則說，原本燈號為直行箭頭綠燈及左轉箭頭綠燈，因該路段上下班時段車流量大，待轉車道短，直行車道車流易壅塞；警方表示，該路口因交通流量特性，經地方各機關及民意代表現勘，決議在原先左轉箭頭綠燈外增加圓形綠燈。

警方說明，國內紅綠燈分為三燈式、四燈式及五燈式號誌，依全國一致性規定，汽車駕駛若見圓形綠燈亮起，代表左、右轉與直行均可通行，箭頭綠燈即須依指示方向行駛。

類似路口還有同路段接建興路路口；警方呼籲駕駛人，無論要直行或左轉，皆須依車道上畫設指示區停等通行，如直行車不可跨越雙白線變換車道左轉，違者依道路交通管理處罰條例第48條，不依標誌、標線、號誌指示與在多車轉彎，不先駛入外側車道或多車道左轉彎，不先駛入內側車道處600元至1800元罰鍰。

雲林斗六市明德北路、正心二路路口紅綠燈號誌設有紅、綠、黃及左轉綠燈，縣警局今釋疑，圓形綠燈亮起，左、右轉及直行車輛均可通行。記者陳苡葳／攝影
雲林斗六市明德北路、正心二路路口紅綠燈號誌設有紅、綠、黃及左轉綠燈，縣警局今釋疑，圓形綠燈亮起，左、右轉及直行車輛均可通行。記者陳苡葳／攝影

車道 斗六

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