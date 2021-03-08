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影/桃園小貨車老舊臨停火燒車 及時滅火保住一車生鮮

聯合報 / 記者曾增勳／桃園即時報導

桃園市劉姓男子今天下午駕駛小貨車，前往桃園區永安路的生鮮賣場運送牛奶等生鮮食品，他未將小貨車熄火，改用遙控器鎖車門，疑因車子老舊突然冒出濃煙起火，駕駛座付之一炬，消防員據報破門滅火，警方表示，該小貨車突然起火，劉姓車主遙控器失效，消防員緊急破窗滅火，一度路口塞車，警方及時交管疏導，及時控制小貨車火燒車。

警方表示，劉姓男子駕駛老舊小貨車載運牛奶等生鮮食品，他在永安路、力行路口附近，送貨到賣場交貨，車子未熄火，可能小貨車老舊突然起火，濃煙及火光竄出，駕駛座付之一炬，幸好小貨車後方車廂未受波及。

劉男使用車子遙控器失效，警方通報消防員趕到打破門窗，撲滅火勢，一時之間，在附近郵局、賣場購物的民眾發現紛紛走避，行車繞道，警方派員在路口火光，在附近郵局及賣場辦事、購物的民眾紛紛走避，造成永安、力行路一度塞車，警方派員前往路口進交通管制疏導，小貨車損失才未擴大。

桃園市劉男開小貨車送牛奶生鮮食品，路口臨時停車駕駛座突然起火，員及時滅火，保住生鮮食品， 警方交管疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市劉男開小貨車送牛奶生鮮食品，路口臨時停車駕駛座突然起火，員及時滅火，保住生鮮食品， 警方交管疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市劉男開小貨車送牛奶生鮮食品，路口臨時停車駕駛座突然起火，員及時滅火，保住生鮮食品， 警方交管疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市劉男開小貨車送牛奶生鮮食品，路口臨時停車駕駛座突然起火，員及時滅火，保住生鮮食品， 警方交管疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市劉男開小貨車送牛奶生鮮食品，路口臨時停車駕駛座突然起火，員及時滅火，保住生鮮食品， 警方交管疏導交通。記者曾增勳／翻攝
桃園市劉男開小貨車送牛奶生鮮食品，路口臨時停車駕駛座突然起火，員及時滅火，保住生鮮食品， 警方交管疏導交通。記者曾增勳／翻攝

生鮮 消防員

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