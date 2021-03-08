北市萬華豪宅藏春色 警逮10人送辦
台北市萬華區一棟豪宅暗藏春色，日前遭民眾檢舉，警方近日到場搜索，當場查獲現場負責人、應召女子及嫖客等10人，詢後依社會秩序維護法、妨害風化罪嫌送辦。
據悉，該棟豪華大樓位在萬華區康定路上，前身為知名飯店，總樓層達26樓，鄰近西門町商圈，近年每坪均價超過60萬元，曾傳有網紅進駐置產，但有不少住戶抱怨大樓周邊有許多「站壁女子」出沒，偶爾還有「外送茶」進出。
警方調查，應召站業者為躲避查緝，突發其想選在備有樓管、保全看門的豪宅22樓設置應召站，吸收外籍配偶、逃逸移工擔任應召女子，讓她們以每次1500元價格進行性交易，其中女子收取1000元作為薪資，業者則收取500元利潤。
日前因民眾報案檢舉，轄區萬華分局警方展開蒐證，3月5日凌晨0時許突襲搜索，當場查獲現場負責人汪姓男子、員工1男1女、4名應召女子（1台籍、3外籍，年均約35歲）及3名嫖客，查扣不法所得7000元、手機3支、保險套10袋、潤滑液11條、帳冊1張等證物，詢後依法送辦。
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