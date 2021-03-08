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高中生鐵齒犯送肉粽禁忌 後果嚇壞父母

聯合報 / 記者林敬家／彰化即時報導

一般送煞法會「送肉粽」的路線都已公告周知，有忌諱的民眾都會迴避，有一名女網友在臉書「靈異公社」分享身邊的故事，朋友的兒子因不信邪，犯了送肉粽時的禁忌，沒想到事後揭連發生詭異現象，還差點發生意外，讓高中生父母相當自責。

女網友說，一名彰化的高中生家裡附近有人上吊自殺，雖事先通知里民，但高中生鐵齒，送肉粽當時他將窗簾窗戶打開，之後睡覺夢到在練習如何綁繩子如何上吊，連續一個禮拜都是一樣的夢，他有點害怕趕緊跟媽媽說，起初家人不以為意。

之後一個夜晚，家裡突然傳出巨響，疑似有東西倒的聲音，爸媽趕緊起床，發現兒子房間鎖起來，拿家中備用鑰匙開門嚇了一跳，立刻將高中生從繩子上解下來，幸好沒什麼大礙，等孩子稍微清醒，詢問他在幹嘛？他說「我不知道，前幾天只知道要買繩子，後來又聽到有人在我耳邊說，時間到囉，這次輪到你囉。」

家人之後請老師來處理，老師說高中生當天就被「煞到」，好在當天父母都在，不然兒子真的會被帶走。網友紛留言「有些事情寧可信其有」、「煞氣是看不到的才可怕」。

鹿溪文史工作室負責人莊研育說表示，送肉粽其實是祈求死者家屬安心、地方安寧的心理重建歷程，過去地方角頭廟宇常無償舉辦法事，是在做功德，送煞氣是要送走死者生前的怨恨，儀式過程生人盡量不要靠近，尤其適逢運氣較差、身體較虛弱的民眾要迴避，以免把厄運帶回家。

女網友分享朋友不信邪，犯了送肉粽禁忌的結果。圖／翻攝靈異公社
女網友分享朋友不信邪，犯了送肉粽禁忌的結果。圖／翻攝靈異公社
彰化常有「送肉粽」送煞法會，民俗專家多建一生人迴避。報系資料照
彰化常有「送肉粽」送煞法會，民俗專家多建一生人迴避。報系資料照

送肉粽 靈異公社

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