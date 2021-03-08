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強迫推銷怪客現身三重學區 自稱更生人不買就飆三字經

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導

新北市議員彭佳芸近期接獲民眾投訴，在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現一名自稱更生人的男子，以恐嚇、威脅方式強迫民眾購買零錢包等物品，若民眾拒付錢，就會飆髒話罵人，目前已有多位家長及學童受害。

彭佳芸今下午在臉書發文，提醒在地民眾及學童小心推銷怪男，她指出，該男子身材瘦小、平頭、戴鴨舌帽，皮膚偏黑，主要在集美國小附近一帶出沒。已請轄區派出所在上學放學時間加強巡邏，也提醒走路回家的孩子結伴同行，盡量不要落單。

有受害民眾表示，該男子年約20多歲，會將塑膠零錢包硬塞到手中，並語帶威脅強迫購買；另也有人被該男子纏了半天，最後花200元購買才脫身。甚至有民眾說，上次在聯合醫院也疑似遇到該男，聲稱沒錢坐車回花蓮，「不給錢就飆罵三字經還做勢打人。」

彭佳芸貼文一出，中興橋派出所也立刻在下方回覆，已與偵查隊成立專案小組積極調閱監視器查緝中，另派員於周遭加強巡視，以維護周遭市民及學生安全。

新北市議員彭佳芸近期接獲民眾投訴，在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現一名自稱更生人的男子，以恐嚇、威脅方式強迫民眾購買零錢包等物品。圖／彭佳芸提供
新北市議員彭佳芸近期接獲民眾投訴，在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現一名自稱更生人的男子，以恐嚇、威脅方式強迫民眾購買零錢包等物品。圖／彭佳芸提供
新北市議員彭佳芸近期接獲民眾投訴，在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現一名自稱更生人的男子，以恐嚇、威脅方式強迫民眾購買零錢包等物品。圖／彭佳芸提供
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新北市議員彭佳芸近期接獲民眾投訴，在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現一名自稱更生人的男子，以恐嚇、威脅方式強迫民眾購買零錢包等物品。圖／彭佳芸提供
新北市議員彭佳芸近期接獲民眾投訴，在三重集美國小、玫瑰公園一帶，出現一名自稱更生人的男子，以恐嚇、威脅方式強迫民眾購買零錢包等物品。圖／彭佳芸提供

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