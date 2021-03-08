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賀婦女節 台南警各分局送玫瑰花、小禮物給女同事

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導

今天婦女節，台南歸仁警分局、佳里分局都贈送分局女性員工與員警小禮物還有花朵賀節。佳里分局希望女性員工都能把佳里分局當作當作「家裡」分局。

歸仁分局表示，分局有女性員警、行政人員及工友共42位。分局長洪頂力與警友會歸仁辦事處主任薛文祥致贈清潔用品禮盒，讓平日辛勤工作的女同事「舒緩緊湊生活節奏，從容過美麗大方的生活」。

洪頂力表示，警察上下班時間不同一般行政機關，女性員警執行輪班勤務外，尚需照料一家老小生活起居，體力與時間的負擔不可言喻，壓力堆疊在生活中，一刻不得閒，不計回報的為家庭付出，成就一家人的幸福，祝福女同事身體健康、佳節愉快。

佳里分局表示，分局長甘炎民邀佳里警友會主任周文雄舉辦關懷女性員警活動，贈送女性同事ㄧ朵玫瑰花、金莎巧克力及名牌化妝品，讓女性同仁過ㄧ個難忘的婦女節。

甘炎民表示，希望玫瑰花及貼心小禮物，讓姐妹們感受幸福的氛圍，緊張忙碌的心情得以舒展，也提醒男性同仁別忘了在平日忙碌的工作背後總是有任勞任怨無私付出的女性，她們是治安平順、幸福家園幕後的最大推手；日後分局辦理各項勤、業務時應更加關注她們的權益，更期盼能讓他們將「佳里」分局當作「家裡」一樣。

歸仁分局贈送婦女節禮物給女員工與女警。記者周宗禎/攝影
歸仁分局贈送婦女節禮物給女員工與女警。記者周宗禎/攝影
歸仁分局贈送婦女節禮物給女員工與女警。記者周宗禎/攝影
歸仁分局贈送婦女節禮物給女員工與女警。記者周宗禎/攝影
佳里分局贈送婦女節禮物給女員工與女警。記者周宗禎/攝影
佳里分局贈送婦女節禮物給女員工與女警。記者周宗禎/攝影
佳里分局贈送婦女節禮物給女員工與女警。記者周宗禎/攝影
佳里分局贈送婦女節禮物給女員工與女警。記者周宗禎/攝影

婦女節

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