賀婦女節 台南警各分局送玫瑰花、小禮物給女同事

今天婦女節，台南歸仁警分局、佳里分局都贈送分局女性員工與員警小禮物還有花朵賀節。佳里分局希望女性員工都能把佳里分局當作當作「家裡」分局。

歸仁分局表示，分局有女性員警、行政人員及工友共42位。分局長洪頂力與警友會歸仁辦事處主任薛文祥致贈清潔用品禮盒，讓平日辛勤工作的女同事「舒緩緊湊生活節奏，從容過美麗大方的生活」。

洪頂力表示，警察上下班時間不同一般行政機關，女性員警執行輪班勤務外，尚需照料一家老小生活起居，體力與時間的負擔不可言喻，壓力堆疊在生活中，一刻不得閒，不計回報的為家庭付出，成就一家人的幸福，祝福女同事身體健康、佳節愉快。

佳里分局表示，分局長甘炎民邀佳里警友會主任周文雄舉辦關懷女性員警活動，贈送女性同事ㄧ朵玫瑰花、金莎巧克力及名牌化妝品，讓女性同仁過ㄧ個難忘的婦女節。