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敦南科技基隆廠中午廠內冒濃煙 員工緊急疏散
基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，廠內疑變電設備起火，化學槽內氨水遇熱散發濃煙，廠內人員緊急疏散。消防局獲報派遣人車前往救援，確認無延燒疑慮後，灑水降溫並排煙，無人傷亡。
敦南科技原為上市公司，後來被台灣達爾科技公司併購，並成為台灣達爾百分之百持股子公司，去年11月30日終止上市。基隆廠主要產品為整流二極體、橋式整流器及表面黏著二極體，供汽車、通訊、監視器及交換式整源供應器等電子元件類廠商使用。
基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點43分，接獲敦南科技基隆廠發生火災，調 安樂、中山、百福、仁愛、信義及第一大隊人車前往現場，消防人員抵達時，廠內數十名員工已自行疏散，離開廠房。
敦南基隆廠是棟5樓建物，起火點在1樓，消防人員以泡沫灌救。控制火場後發現，起火點是1樓的變電設備，附近有座化學槽冒出濃煙。
消防局表示，敦南基隆廠今年初才舉辦防災演練，今傳火警，員工迅速疏散。廠內設有自動排煙裝置，今天發生火警發揮一定功能，將濃煙經由管道從頂樓排出。消防人員下午1點半左右滅火後，正在協助排煙。
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