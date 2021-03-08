快訊

台帛旅遊泡泡何時成行？ 陳時中：下午初步定案

+7！今一口氣新增七例新冠確診個案 四人搭同一班機

聽新聞
test
0:00 / 0:00

敦南科技基隆廠中午廠內冒濃煙 員工緊急疏散

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，廠內疑變電設備起火，化學槽內氨水遇熱散發濃煙，廠內人員緊急疏散。消防局獲報派遣人車前往救援，確認無延燒疑慮後，灑水降溫並排煙，無人傷亡。

敦南科技原為上市公司，後來被台灣達爾科技公司併購，並成為台灣達爾百分之百持股子公司，去年11月30日終止上市。基隆廠主要產品為整流二極體、橋式整流器及表面黏著二極體，供汽車、通訊、監視器及交換式整源供應器等電子元件類廠商使用。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天中午12點43分，接獲敦南科技基隆廠發生火災，調 安樂、中山、百福、仁愛、信義及第一大隊人車前往現場，消防人員抵達時，廠內數十名員工已自行疏散，離開廠房。

敦南基隆廠是棟5樓建物，起火點在1樓，消防人員以泡沫灌救。控制火場後發現，起火點是1樓的變電設備，附近有座化學槽冒出濃煙。

消防局表示，敦南基隆廠今年初才舉辦防災演練，今傳火警，員工迅速疏散。廠內設有自動排煙裝置，今天發生火警發揮一定功能，將濃煙經由管道從頂樓排出。消防人員下午1點半左右滅火後，正在協助排煙。

基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，消防局獲報派遣人車前往救援，無人傷亡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，消防局獲報派遣人車前往救援，無人傷亡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，消防局獲報派遣人車前往救援，無人傷亡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，消防局獲報派遣人車前往救援，無人傷亡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，廠內人員緊急疏散，無人傷亡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，廠內人員緊急疏散，無人傷亡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，消防局獲報派遣人車前往救援，無人傷亡。記者邱瑞杰／攝影
基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，消防局獲報派遣人車前往救援，無人傷亡。記者邱瑞杰／攝影

基隆 南科

延伸閱讀

屏東凌晨住宅火警 3人嗆傷送醫1人仍在加護病房治療

影／中市大雅工廠大火 火勢濃煙竄消防隊員搶救中

敷著面膜救火？消防小哥委屈：誤會老大了

深夜竄出大火消防救出7人 女遭濃煙嗆傷加護病房

相關新聞

澆熱水、消毒水再亂竿打死 男對付陽台眼鏡蛇被判緩刑

基隆市游姓男子在住家陽台發現眼鏡蛇，用手機拍下先潑灑熱水、消毒水，再用竹竿打死眼鏡蛇過程，上傳LINE群組。有人看到後截...

敦南科技基隆廠中午廠內冒濃煙 員工緊急疏散

基隆市大武崙工業區內的敦南科技基隆廠今午發生火警，廠內疑變電設備起火，化學槽內氨水遇熱散發濃煙，廠內人員緊急疏散。消防局...

影／吸毒移工淪山老鼠 見警圍捕騎機車衝撞仍遭逮

南投縣仁愛警分局發現近期轄內疑有山老鼠盜伐國有珍貴林木欲牟利販售，鎖定一輛已報廢卻停放在合歡山停車場的可疑機車，昨見該機...

追撞無車燈自行車 海巡中尉騎機車返家摔車亡

花蓮新城鄉加灣段昨晚發生一起死亡車禍，26歲溫姓男子騎機車北上，於台9線180.5公里處，追撞同向的2名菲律賓籍移工，溫...

館長案警局遺失300萬名表遭懲處 侯友宜：有瑕疵就檢討

新北市警局在辦館長槍擊案時，遺失竹聯幫飽和會前會長邵姓男子價值50萬元的手表，警局在事後懲處相關失職人員，有外界質疑，破...

影／國3新店路段火燒車 8旬夫婦及時逃生

國道3號今天上午6時許傳火燒車，一對年約80歲的簡姓夫婦開車從基隆返回土城住處，行經南下26.5公里新店路段時，轎車不明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。