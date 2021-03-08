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追撞無車燈自行車 海巡中尉騎機車返家摔車亡

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新城鄉加灣段昨晚發生一起死亡車禍，26歲溫姓男子騎機車北上，於台9線180.5公里處，追撞同向的2名菲律賓籍移工，溫男送醫傷重不治。經查溫男為海巡署東部分署第一二岸巡隊中尉小隊長，平時表現良好、服務認真，突然發生憾事岸巡隊員都很難過，將協助家屬處理後事。

昨晚8時許，溫姓男子騎機車沿台9線南往北行駛，於180.5公里處北上車道時，疑似因天色昏暗，加上前方電動自行車沒有車燈，溫男整輛車追撞上去，與42歲男性菲籍移工及42歲女性菲籍移工跌落路邊。機車車殼破損，車上雜物散落一地，還有一袋疑似是速食店餐點，地面還有血跡，救護人員獲報後將3人送往醫院救治。

由於溫男頭部受創，經過慈濟醫院約1小時急救後，不幸於晚間9時46分宣告急救無效死亡；菲籍男女則受到骨折及擦挫傷，仍有意識。

海巡署東部分署第一二岸巡隊參謀主任周炳全表示，板下安檢所中尉溫姓小隊長於2017年4月在岸巡隊服務迄今，平常表現良好、樂觀進取、待人和善，深獲長官肯定讚許，昨天不幸得知溫員的意外事故，深感遺憾，後續會協助家屬處理溫員喪葬事宜。

據了解，溫男住在秀林鄉，本月4日開始休假，預計今天收假，昨晚在回家路上時發生車禍，噩耗傳到岸巡隊後，岸巡隊員都感到非常不捨，痛失一位好隊友。

昨晚海巡溫姓中尉小隊長騎乘機車返家，疑天色昏暗未注意前方，追撞移工騎乘的電動自行車，造成1死2傷事故。記者王思慧／翻攝
昨晚海巡溫姓中尉小隊長騎乘機車返家，疑天色昏暗未注意前方，追撞移工騎乘的電動自行車，造成1死2傷事故。記者王思慧／翻攝
海巡中尉小隊長溫姓男子昨晚騎機車沿台9線北上，不慎發生車禍傷重不治。記者王思慧／翻攝
海巡中尉小隊長溫姓男子昨晚騎機車沿台9線北上，不慎發生車禍傷重不治。記者王思慧／翻攝

海巡署 移工 車禍

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