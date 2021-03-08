影／國3新店路段火燒車 8旬夫婦及時逃生

國道3號今天上午6時許傳火燒車，一對年約80歲的簡姓夫婦開車從基隆返回土城住處，行經南下26.5公里新店路段時，轎車不明原因起火燃燒，幸事發前一刻已察覺異狀停靠路肩，2人及時下車未受火勢波及，不過也被猛烈火勢嚇到驚慌失措，忘了報案。

由於事故正值上班通勤時間，該路段交通短暫受到影響，但仍維持2線道通行。猛烈火勢除了讓老夫婦飽受驚慌，不少人路過也被嚇了一跳；警消獲報趕往，火勢在7時3分撲滅，而交通一度因為火警限縮2線道通行，最後也在7時45分恢復全線暢通。

事發後，簡姓老翁表示轎車是10多年前購入，過去行駛一切正常，今天上午事發現車子動力不足且有異味傳出，所以第一時間就停靠路肩檢查，怎料車停好不久就冒煙起火，自己也被嚇了一跳。