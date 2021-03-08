快訊

軍火豪門的橫死：法國「達梭家族」繼承人空難意外身亡

戰鬥機媽媽飛行員高慈妤 坐上駕駛艙就專心飛行不掛念寶寶

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／國3新店路段火燒車 8旬夫婦及時逃生

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

國道3號今天上午6時許傳火燒車，一對年約80歲的簡姓夫婦開車從基隆返回土城住處，行經南下26.5公里新店路段時，轎車不明原因起火燃燒，幸事發前一刻已察覺異狀停靠路肩，2人及時下車未受火勢波及，不過也被猛烈火勢嚇到驚慌失措，忘了報案。

由於事故正值上班通勤時間，該路段交通短暫受到影響，但仍維持2線道通行。猛烈火勢除了讓老夫婦飽受驚慌，不少人路過也被嚇了一跳；警消獲報趕往，火勢在7時3分撲滅，而交通一度因為火警限縮2線道通行，最後也在7時45分恢復全線暢通。

事發後，簡姓老翁表示轎車是10多年前購入，過去行駛一切正常，今天上午事發現車子動力不足且有異味傳出，所以第一時間就停靠路肩檢查，怎料車停好不久就冒煙起火，自己也被嚇了一跳。

國道警方調查，開車的簡姓老翁持有駕照，由於其不想追究起火原因，轎車自燃最後以意外結案，事故車輛也由拖吊車拖離國道報廢；警方呼籲，民眾開車上路前，應注意車輛狀況，查看儀表板有無顯示異常，避免意外發生。

國道3號南下新店路段今天上午傳火燒車，8旬簡姓夫婦及時察覺異狀下車，意外有驚無險。
國道3號南下新店路段今天上午傳火燒車，8旬簡姓夫婦及時察覺異狀下車，意外有驚無險。

國道

延伸閱讀

國道3南向新店段火燒車 轎車停路肩駕駛急逃出

新店寶高智慧園區招商 將帶動周邊經濟發展

新店寶高園區吸萬人就業 地方憂衝擊交通

新店行政園區進駐 舊廳舍擬活化

相關新聞

239萬「越野霸主」自撞路旁2車 駕駛滿臉血肇事逃逸

台中市昨天深夜11時許在北屯區東光路，發生一起駕駛自撞停放路旁的兩輛車後，翻覆的交通事故，但肇事駕駛被附近民眾目擊，滿臉...

澆熱水、消毒水再亂竿打死 男對付陽台眼鏡蛇被判緩刑

基隆市游姓男子在住家陽台發現眼鏡蛇，用手機拍下先潑灑熱水、消毒水，再用竹竿打死眼鏡蛇過程，上傳LINE群組。有人看到後截...

國道3南向新店段火燒車 轎車停路肩駕駛急逃出

國3南向26.4K也就是在新店交流道附近，今天上午6點44分發生火燒車占用外路肩事故，北區交控中心指出，事故已於上午7點...

追撞無車燈自行車 海巡中尉騎機車返家摔車亡

花蓮新城鄉加灣段昨晚發生一起死亡車禍，26歲溫姓男子騎機車北上，於台9線180.5公里處，追撞同向的2名菲律賓籍移工，溫...

館長案警局遺失50萬名表遭懲處 侯友宜：有瑕疵就檢討

新北市警局在辦館長槍擊案時，遺失竹聯幫飽和會前會長邵姓男子價值50萬元的手表，警局在事後懲處相關失職人員，有外界質疑，破...

影／國3新店路段火燒車 8旬夫婦及時逃生

國道3號今天上午6時許傳火燒車，一對年約80歲的簡姓夫婦開車從基隆返回土城住處，行經南下26.5公里新店路段時，轎車不明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。