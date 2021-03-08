指控房東太太違約趕人 女房客上門質問大打出手

新北市新莊區昨天發生租屋糾紛引發2個婦人大打出手，還鬧上警局。44歲何氏女子認為，63歲張姓房東太太提前趕房客的作法違反租約，因而要求賠償2倍房租再加搬家費，雙方因此衝突，互控對方動粗。事後房東提出告訴，房客被函送法辦。

據了解，張姓婦人將新莊區八德街住家公寓頂樓陽台加蓋的套房，出租給越南籍何氏女子和男友，契約一年一簽，但租約尚未到期，房東嫌房客的環境整潔做得不好，要求過完年就提前解約搬走。

何氏女子認為房東太太違約提前趕房客，主張必須賠償2倍租金共1萬4千元，另要求補償搬家費用2萬元。雙方尚未達成共識。

昨天下午3時許，何氏女子到住家樓下欲找房東太太索討「違約補償金」，引發肢體衝突弄到受傷濺血。員警獲報趕抵，2個婦人七嘴八舌互相指責對方不是，張婦聲稱不想讓何氏進屋，她卻蠻橫硬擠進門，還拿手機攻擊造成頭部、臉部受傷流血。

何氏則反控，因為先被張婦拉扯頭髮，才會順手拿手機反擊，她且因為被暴力狂扯頭髮，弄到脖子扭傷。員警詢問雙方是否提告，張婦當時主張請何氏離開她家就好，不提告。