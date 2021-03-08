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雨夜開車撞上分隔島 轎車四輪朝天2人受輕傷

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

基隆市華姓男子昨晚開車行經八堵路時，撞上道路中央分隔島，造成轎車當場翻覆，四輪朝天，華男與同車的郭姓友人所幸只受輕傷。警方現場後，開啟巡邏車警示燈示警來車注意，防二次事故發生，在排除事故現場後恢復正常行車。

基隆警三分局今天上午表示，20多歲華男昨晚開車搭姓郭姓男子沿八堵路行駛，撞擊道路中央分隔島後，車子在路面翻了180度。警方到場對華男實施酒測，酒測值為０，非酒後駕車，疑天雨路滑，未注意道路狀況釀禍。

為免衍生二次交通事故，員警開啟巡邏車警示燈示警，冒雨疏導過往人車，並協助通知拖吊車到場，將華男的轎車拖離現場，恢復交通順暢。

警方表示，夜晚下雨視線不佳，提醒用路人減速慢行，並應注意車前狀況，遵守交通規則，確保行車安全，避免發生事故。

華姓男子開車行經八堵路撞上道路中央分隔島後翻覆，所幸車內2人只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
華姓男子開車行經八堵路撞上道路中央分隔島後翻覆，所幸車內2人只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
華姓男子開車行經八堵路撞上道路中央分隔島後翻覆，所幸車內2人只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
華姓男子開車行經八堵路撞上道路中央分隔島後翻覆，所幸車內2人只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
華姓男子開車行經八堵路撞上道路中央分隔島後翻覆，所幸車內2人只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝
華姓男子開車行經八堵路撞上道路中央分隔島後翻覆，所幸車內2人只受輕傷。記者邱瑞杰／翻攝

基隆 酒測

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