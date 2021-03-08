雨夜開車撞上分隔島 轎車四輪朝天2人受輕傷

基隆市華姓男子昨晚開車行經八堵路時，撞上道路中央分隔島，造成轎車當場翻覆，四輪朝天，華男與同車的郭姓友人所幸只受輕傷。警方現場後，開啟巡邏車警示燈示警來車注意，防二次事故發生，在排除事故現場後恢復正常行車。

基隆警三分局今天上午表示，20多歲華男昨晚開車搭姓郭姓男子沿八堵路行駛，撞擊道路中央分隔島後，車子在路面翻了180度。警方到場對華男實施酒測，酒測值為０，非酒後駕車，疑天雨路滑，未注意道路狀況釀禍。

為免衍生二次交通事故，員警開啟巡邏車警示燈示警，冒雨疏導過往人車，並協助通知拖吊車到場，將華男的轎車拖離現場，恢復交通順暢。