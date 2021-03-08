雨夜開車撞上分隔島 轎車四輪朝天2人受輕傷
基隆市華姓男子昨晚開車行經八堵路時，撞上道路中央分隔島，造成轎車當場翻覆，四輪朝天，華男與同車的郭姓友人所幸只受輕傷。警方現場後，開啟巡邏車警示燈示警來車注意，防二次事故發生，在排除事故現場後恢復正常行車。
基隆警三分局今天上午表示，20多歲華男昨晚開車搭姓郭姓男子沿八堵路行駛，撞擊道路中央分隔島後，車子在路面翻了180度。警方到場對華男實施酒測，酒測值為０，非酒後駕車，疑天雨路滑，未注意道路狀況釀禍。
為免衍生二次交通事故，員警開啟巡邏車警示燈示警，冒雨疏導過往人車，並協助通知拖吊車到場，將華男的轎車拖離現場，恢復交通順暢。
警方表示，夜晚下雨視線不佳，提醒用路人減速慢行，並應注意車前狀況，遵守交通規則，確保行車安全，避免發生事故。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言