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摸鄰居愛犬被咬 男揮球棒教訓致死 竟辯：愛毛小孩

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市謝姓男子與葉姓男子為鄰居，他知道葉有養一隻名為「粉圓」的母狗，謝在去年9月間，趁葉在休息時，跑進葉家中摸狗，未料卻遭母狗咬傷，葉不滿拿球棒教訓母狗，造成母狗頭部撕裂傷，母狗送醫後因傷勢引發其他疾病而死亡，雖有監視器拍到，但謝否認涉案，還強調「愛毛小孩」，台中地檢署偵結，依違反動保法等罪起訴。

起訴書指出，謝姓男子（44歲）與葉姓男子是鄰居，知道葉在家裡的客廳，有養一隻名為「粉圓」的黑色混種母狗，謝在去年9月14日中午，喝酒後經過葉家，發現葉家門未關，且母狗在客廳內，當時客廳內只有罹患失智症的葉父，葉則在樓上休息，謝侵入葉家，在客廳撫玩母狗，未料撫玩過程遭母狗咬傷。

謝姓男子離開後，又在同日中午12時許，返回葉家，並從隨身包內拿出一把小支的鋁棒，對著母狗的頭部揮擊數下，導致母狗頭部有撕裂傷，葉事後發現，趕緊將母狗送醫，但事隔7天後，母狗仍因遭攻擊的傷勢，引發心臟病、肝臟腫瘤、腎上腺腫瘤惡化而死亡。

因謝姓男子的犯案過程，都被葉家裝設的監視器拍到，葉據此提告，謝到案後，否認涉案，辯稱「愛毛小孩，怎麼會虐待」，被監視器拍到拿球棒，只是要嚇狗，沒有真的打狗。

台中地檢署偵辦後，依照現場監視器畫面、證人證詞、母狗受傷相片、獸醫解剖報告，不採信謝的說詞，依違反動保法、侵入住宅、毀損等罪起訴。

台中市謝姓男子涉嫌在去年9月間持鋁棒毆打鄰居的狗，台中地檢署依違反動保法等罪起訴。圖／報系資料照
台中市謝姓男子涉嫌在去年9月間持鋁棒毆打鄰居的狗，台中地檢署依違反動保法等罪起訴。圖／報系資料照

監視器 動保法 腫瘤

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