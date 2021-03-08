疑天色昏暗 機車騎士追撞移工1死2傷

花蓮新城鄉加灣段昨晚發生一起死亡車禍，26歲溫姓男子騎著機車，沿台9線北上，卻在180.5公里處，追撞同向的2名外籍移工，3人重摔落路邊，造成溫男頭部受創無意識，外籍移工則分別為骨折及擦挫傷，溫男緊急送醫後仍因傷重不治。詳細事故原因及肇責須由警方調查釐清。

昨晚8時許，溫姓男子騎乘機車沿台9線南往北行駛，於180.5公里處北上車道，疑似因天色昏暗，未注意前方有外籍移工騎乘的電動自行車，溫男整輛車追撞上去，與42歲男性移工及42歲女性移工跌落路邊。機車車殼破損，車上雜物散落一地，還有一袋疑似是速食店餐點；電動自行車也受損，地面還有血跡，救護人員獲報後將3人送往醫院救治。

由於溫男頭部受創，經過慈濟醫院約1小時急救後，不幸於晚間9時46分宣告急救無效死亡；外籍男子為電動自行車駕駛，傷勢較輕，頭部擦傷、意識清楚；外籍女子送門諾醫院救治，右腳骨折、臉部、手部擦挫傷，傷勢較嚴重，不過仍有意識。