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疑天色昏暗 機車騎士追撞移工1死2傷

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮新城鄉加灣段昨晚發生一起死亡車禍，26歲溫姓男子騎著機車，沿台9線北上，卻在180.5公里處，追撞同向的2名外籍移工，3人重摔落路邊，造成溫男頭部受創無意識，外籍移工則分別為骨折及擦挫傷，溫男緊急送醫後仍因傷重不治。詳細事故原因及肇責須由警方調查釐清。

昨晚8時許，溫姓男子騎乘機車沿台9線南往北行駛，於180.5公里處北上車道，疑似因天色昏暗，未注意前方有外籍移工騎乘的電動自行車，溫男整輛車追撞上去，與42歲男性移工及42歲女性移工跌落路邊。機車車殼破損，車上雜物散落一地，還有一袋疑似是速食店餐點；電動自行車也受損，地面還有血跡，救護人員獲報後將3人送往醫院救治。

由於溫男頭部受創，經過慈濟醫院約1小時急救後，不幸於晚間9時46分宣告急救無效死亡；外籍男子為電動自行車駕駛，傷勢較輕，頭部擦傷、意識清楚；外籍女子送門諾醫院救治，右腳骨折、臉部、手部擦挫傷，傷勢較嚴重，不過仍有意識。

據了解，溫姓男子有適當駕照，外籍男子酒測值為零，溫男則待醫院抽血酒測，詳細肇事原因尚待警方調查。

昨晚溫男騎乘機車疑天色昏暗未注意前方，追撞移工騎乘的電動自行車，造成1死2傷事故。記者王思慧／翻攝
昨晚溫男騎乘機車疑天色昏暗未注意前方，追撞移工騎乘的電動自行車，造成1死2傷事故。記者王思慧／翻攝
溫姓男子騎機車沿台9線北上，不慎發生車禍傷重不治。記者王思慧／翻攝
溫姓男子騎機車沿台9線北上，不慎發生車禍傷重不治。記者王思慧／翻攝
2名外籍移工騎乘電動自行車雙載，被溫男機車撞上，造成移工骨折及擦挫傷。記者王思慧／翻攝
2名外籍移工騎乘電動自行車雙載，被溫男機車撞上，造成移工骨折及擦挫傷。記者王思慧／翻攝

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