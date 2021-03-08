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澆熱水、消毒水再亂竿打死 男對付陽台眼鏡蛇被判緩刑
基隆市游姓男子在住家陽台發現眼鏡蛇，用手機拍下先潑灑熱水、消毒水，再用竹竿打死眼鏡蛇過程，上傳LINE群組。有人看到後截圖報案，檢察官依涉嫌違反野生動物保育法起訴他。基隆地方法院審理後，審酌游坦承犯行，應無再犯之虞，判刑6月，得易科罰金。緩刑2年。全案可上訴。
眼鏡蛇（學名：Naja atra）原被行政院農委會原公告列為第3級保育類野生動物，除有族群量逾越環境容許量等因素，不得非法宰殺。農委會後來在2019年1月9日公告，不再將眼鏡蛇列為保育類野生動物。
判決指出，游男2017年9月23日在基隆市住處2樓陽台，發現當時被列為保育野生動物的眼鏡蛇，先以熱水、消毒水、樟腦油噴灑眼鏡蛇，再以竹竿活活打死。
游男用手機拍下對付眼鏡蛇的過程，並把照片上傳LINE群組的記事本貼文。群組中的成員看到後報案，基隆地檢署檢察官偵查後，認定犯行起訴。
法院審理後指出，野生動物保育法規定保育類野生動物應予保育，不得騷擾、虐待、獵捕、宰殺或為其他利用。游男未具同法第18條規定條件打死眼鏡蛇，罪行明確，依可處6月以上，5年以下徒刑，得併科20萬元以上，100萬元以下罰金。
法官認為，游男經此偵、審程序及科刑宣告，當知所警惕，無再犯之虞，判刑6月，並以暫不執行為適當，諭知緩刑，給他自新機會。
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