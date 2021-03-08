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驚悚畫面曝光！機車高速撞汽車 北巿騎士噴飛幸運撿命

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

46歲郭姓男子昨晚駕車行經台北市萬華區一處路口，正要左轉時，右車身遭對向一輛機車高速撞上，機車騎士及乘客瞬間噴飛騰空墜地，所幸救護人員到場將2人送醫救治後，皆無生命危險，詳細肇因及肇責仍有待釐清。

警方調查，郭男昨晚8時許駕駛一輛汽車，沿西園路南往北方向行駛，在左轉進入艋舺大道時，右後車身遭對向一輛機車高速撞上。

經查是20歲洪姓男子騎車載著19歲楊姓女子，當時不知何故未注意車前狀況，直接一頭撞上郭男車輛，兩人撞擊後瞬間向上噴飛騰空，並重摔在地，所幸一旁民眾見狀立刻報警處理，救護人員獲報及時將洪、楊2人送醫救治，確定僅臉部及四肢擦挫傷，無生命危險。

警方表示，初查肇事雙方並無酒駕情形，目前正持續釐清確切肇事原因及肇責；呼籲民眾行經路口時，應適當減速並保持高度注意，遵守相關標誌標線號誌指示，以確保用路安全。

洪男騎車撞上郭男車輛，當場騰空重摔落地。記者李隆揆／翻攝
洪男騎車撞上郭男車輛，當場騰空重摔落地。記者李隆揆／翻攝

機車騎士 艋舺

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