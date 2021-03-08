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台中資訊盃公益馬拉松跑者死亡意外 驗屍結果出爐

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

昨天參加台中資訊盃公益馬拉松半馬組的跑者曾姓男子途中跌倒，雖經現場以及消防人員趕抵急救、送醫，後來仍不治。警方報請檢察官驗屍確定並非噎到，而是死於「猝死」，家屬無異議領回遺體處理後事。

據了解，意外發生後一度懷疑曾男途中吃東西噎到引起，但主辦活動的大腳ㄚ長跑協會總幹事楊基旺昨立即聲明，意外並非因噎到引起。急診醫師昨亦研判，從突然跌倒並這麼快失去生命徵象看來，死於心肌梗塞引起的惡性心律不整的機率頗高。

這場活動由台中市電腦商業同業公會舉辦，54歲的曾姓男子參加21公里組，清晨6時10分開跑，但在跑經烏日第九公墓旁成功西路接近溫泉路口時突然倒地，雖經途經其他跑者、大會人員急救，以及據報趕抵的消防員協助急救，並後送醫院再行急救40分鐘，都未能挽回其生命。

台中資訊盃公益馬拉松昨天舉辦，參加半馬組的跑者曾姓男子途中跌倒，送醫不治。警方後來報請檢察官驗屍確定死於「猝死」家屬並無異議。圖／取自EvelynLin臉書
台中資訊盃公益馬拉松昨天舉辦，參加半馬組的跑者曾姓男子途中跌倒，送醫不治。警方後來報請檢察官驗屍確定死於「猝死」家屬並無異議。圖／取自EvelynLin臉書

心肌梗塞 消防員

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