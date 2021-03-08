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239萬「越野霸主」自撞路旁2車 駕駛滿臉血肇事逃逸

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市昨天深夜11時許在北屯區東光路，發生一起駕駛自撞停放路旁的兩輛車後，翻覆的交通事故，但肇事駕駛被附近民眾目擊，滿臉鮮血逃出車外後，沒等警方到場就離開，涉嫌肇事逃逸，研判可能是酒駕肇事，據查，肇事駕駛駕駛的Toyota休旅車，號稱「越野霸主」，新車要價239萬，另外肇事駕駛也撞上一輛Lexus休旅車、一輛三菱貨車，賠償金恐不低。

據查，一名駕駛昨天深夜11時許，駕駛新車要價239萬，號稱「越野霸主」的Toyota Land Cruiser Prado的休旅車，行經北屯區東光路往太原路方向行駛，途中因不明原因，先撞上停在路旁的一輛Lexus的休旅車後翻車，休旅車被推擠，又撞上前方的三菱貨車。

Toyota駕駛肇事後，滿臉鮮血逃出車外，但沒等警方到場，就竄進小巷逃逸，附近民眾聽到巨響後外出察看，也議論紛紛，其中駕駛Lexus的休旅車駕駛表示，他只是開著父親的車到附近找朋友，沒想到無辜被狀，很倒楣。

台中市第五警分局表示，全案已調閱路口監視器，查出涉嫌肇事逃逸的休旅車車牌，將依規定通知車主到案說明，目前已聯絡到肇事車主，但尚未到分局接受警詢，全案將依肇事逃逸罪方向偵辦。

台中市北屯區東光路在昨天深夜發生一起休旅車自撞路旁轎車的交通事故，肇事車輛翻覆後，駕駛滿臉鮮血逃逸，警方已循線通知車主到案說明。圖／讀者提供
台中市北屯區東光路在昨天深夜發生一起休旅車自撞路旁轎車的交通事故，肇事車輛翻覆後，駕駛滿臉鮮血逃逸，警方已循線通知車主到案說明。圖／讀者提供
台中市北屯區東光路在昨天深夜發生一起休旅車自撞路旁轎車的交通事故，肇事車輛翻覆後，駕駛滿臉鮮血逃逸，警方已循線通知車主到案說明。圖／讀者提供
台中市北屯區東光路在昨天深夜發生一起休旅車自撞路旁轎車的交通事故，肇事車輛翻覆後，駕駛滿臉鮮血逃逸，警方已循線通知車主到案說明。圖／讀者提供

休旅車 車主 三菱

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