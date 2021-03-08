239萬「越野霸主」自撞路旁2車 駕駛滿臉血肇事逃逸

台中市昨天深夜11時許在北屯區東光路，發生一起駕駛自撞停放路旁的兩輛車後，翻覆的交通事故，但肇事駕駛被附近民眾目擊，滿臉鮮血逃出車外後，沒等警方到場就離開，涉嫌肇事逃逸，研判可能是酒駕肇事，據查，肇事駕駛駕駛的Toyota休旅車，號稱「越野霸主」，新車要價239萬，另外肇事駕駛也撞上一輛Lexus休旅車、一輛三菱貨車，賠償金恐不低。

據查，一名駕駛昨天深夜11時許，駕駛新車要價239萬，號稱「越野霸主」的Toyota Land Cruiser Prado的休旅車，行經北屯區東光路往太原路方向行駛，途中因不明原因，先撞上停在路旁的一輛Lexus的休旅車後翻車，休旅車被推擠，又撞上前方的三菱貨車。

Toyota駕駛肇事後，滿臉鮮血逃出車外，但沒等警方到場，就竄進小巷逃逸，附近民眾聽到巨響後外出察看，也議論紛紛，其中駕駛Lexus的休旅車駕駛表示，他只是開著父親的車到附近找朋友，沒想到無辜被狀，很倒楣。