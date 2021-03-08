聽新聞
test
0:00 / 0:00
239萬「越野霸主」自撞路旁2車 駕駛滿臉血肇事逃逸
台中市昨天深夜11時許在北屯區東光路，發生一起駕駛自撞停放路旁的兩輛車後，翻覆的交通事故，但肇事駕駛被附近民眾目擊，滿臉鮮血逃出車外後，沒等警方到場就離開，涉嫌肇事逃逸，研判可能是酒駕肇事，據查，肇事駕駛駕駛的Toyota休旅車，號稱「越野霸主」，新車要價239萬，另外肇事駕駛也撞上一輛Lexus休旅車、一輛三菱貨車，賠償金恐不低。
據查，一名駕駛昨天深夜11時許，駕駛新車要價239萬，號稱「越野霸主」的Toyota Land Cruiser Prado的休旅車，行經北屯區東光路往太原路方向行駛，途中因不明原因，先撞上停在路旁的一輛Lexus的休旅車後翻車，休旅車被推擠，又撞上前方的三菱貨車。
Toyota駕駛肇事後，滿臉鮮血逃出車外，但沒等警方到場，就竄進小巷逃逸，附近民眾聽到巨響後外出察看，也議論紛紛，其中駕駛Lexus的休旅車駕駛表示，他只是開著父親的車到附近找朋友，沒想到無辜被狀，很倒楣。
台中市第五警分局表示，全案已調閱路口監視器，查出涉嫌肇事逃逸的休旅車車牌，將依規定通知車主到案說明，目前已聯絡到肇事車主，但尚未到分局接受警詢，全案將依肇事逃逸罪方向偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言