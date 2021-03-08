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影／台中騎士帥氣超車外切內 突然抖一下犁田好糗
台中市西區台灣大道、民權路口前天下午5時許，發生一件機車騎士自撞分隔島防撞桿的交通事故，事後有行經該處的騎士，將行車記錄器放上網路後，在網路瘋傳，才知肇事的騎士當時是帥氣的從外側往內切超車，結果超車後車身不穩打滑後摔車，撞上分隔島防撞桿，不少網友喊「療癒」，更有網友說「騎車就好好騎、慢慢騎」。
據查，沈姓男子（28歲）在前天下午5時許騎車沿西區台灣大道往民權路方向行駛，行經民權路口時，突然加速從外側車道切往內側，超過數輛速度較慢的機車後，突然重心不穩，車身搖晃後摔車倒地，還止不住速度，連人帶車往前滑行，撞上中央分隔島的防撞桿，當時行經該處的騎士都看傻了眼，但全程也都被拍攝下來。
該段行車記錄器影片在網路瘋傳，有網友提醒「騎車慢慢騎」，也有網友說「幸好當時沒有貨車經過，不然不堪設想」、「看到這種的都不用幫忙，因為自找的」。
台中市第一警分局交通分隊獲報到場調查，沈姓男子無酒精濃度，初步研判肇事原因為未注意車前狀況，全案依交通事故處理程序，函請台中市交大事故組分析肇因。
第一警分局呼籲，呼籲行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。
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