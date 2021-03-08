快訊

鼎泰豐規定只限戴藍、白色口罩 引發員工不滿

抓到了！高雄大樹槍擊2死命案 嫌犯今早大寮落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／台中騎士帥氣超車外切內 突然抖一下犁田好糗

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市西區台灣大道、民權路口前天下午5時許，發生一件機車騎士自撞分隔島防撞桿的交通事故，事後有行經該處的騎士，將行車記錄器放上網路後，在網路瘋傳，才知肇事的騎士當時是帥氣的從外側往內切超車，結果超車後車身不穩打滑後摔車，撞上分隔島防撞桿，不少網友喊「療癒」，更有網友說「騎車就好好騎、慢慢騎」。

據查，沈姓男子（28歲）在前天下午5時許騎車沿西區台灣大道往民權路方向行駛，行經民權路口時，突然加速從外側車道切往內側，超過數輛速度較慢的機車後，突然重心不穩，車身搖晃後摔車倒地，還止不住速度，連人帶車往前滑行，撞上中央分隔島的防撞桿，當時行經該處的騎士都看傻了眼，但全程也都被拍攝下來。

該段行車記錄器影片在網路瘋傳，有網友提醒「騎車慢慢騎」，也有網友說「幸好當時沒有貨車經過，不然不堪設想」、「看到這種的都不用幫忙，因為自找的」。

台中市第一警分局交通分隊獲報到場調查，沈姓男子無酒精濃度，初步研判肇事原因為未注意車前狀況，全案依交通事故處理程序，函請台中市交大事故組分析肇因。

第一警分局呼籲，呼籲行經路口時應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免車禍之發生。

台中市沈姓男子前天騎車行經西區台灣大道、民權路時，自撞分隔島防撞桿，都被後方騎士的行車記錄器拍下。圖／摘自台中踢爆網
台中市沈姓男子前天騎車行經西區台灣大道、民權路時，自撞分隔島防撞桿，都被後方騎士的行車記錄器拍下。圖／摘自台中踢爆網
台中市沈姓男子前天騎車行經西區台灣大道、民權路時，自撞分隔島防撞桿，都被後方騎士的行車記錄器拍下。圖／讀者提供
台中市沈姓男子前天騎車行經西區台灣大道、民權路時，自撞分隔島防撞桿，都被後方騎士的行車記錄器拍下。圖／讀者提供

台中市

延伸閱讀

NBA／柯瑞與格林輪休 太陽輕取勇士穩坐西區老二

NBA／今日戰績表 詹皇缺陣湖人不敵西區後段班國王

NBA／今日戰績表 太陽擊退湖人躍居西區第二

馬刺西區第6卻無人進明星賽 隊友為德羅展喊冤

相關新聞

239萬「越野霸主」自撞路旁2車 駕駛滿臉血肇事逃逸

台中市昨天深夜11時許在北屯區東光路，發生一起駕駛自撞停放路旁的兩輛車後，翻覆的交通事故，但肇事駕駛被附近民眾目擊，滿臉...

國道3南向新店段火燒車 轎車停路肩駕駛急逃出

國3南向26.4K也就是在新店交流道附近，今天上午6點44分發生火燒車占用外路肩事故，北區交控中心指出，事故已於上午7點...

驚悚畫面曝光！機車高速撞汽車 北巿騎士噴飛幸運撿命

46歲郭姓男子昨晚駕車行經台北市萬華區一處路口，正要左轉時，右車身遭對向一輛機車高速撞上，機車騎士及乘客瞬間噴飛騰空墜地...

台中資訊盃公益馬拉松跑者死亡意外 驗屍結果出爐

昨天參加台中資訊盃公益馬拉松半馬組的跑者曾姓男子途中跌倒，雖經現場以及消防人員趕抵急救、送醫，後來仍不治。警方報請檢察官...

影／台中騎士帥氣超車外切內 突然抖一下犁田好糗

台中市西區台灣大道、民權路口前天下午5時許，發生一件機車騎士自撞分隔島防撞桿的交通事故，事後有行經該處的騎士，將行車記錄...

影／貨車舉著吊臂一路走 台1線苑裡路段扯倒2根號誌桿

一輛中型貨車今天上午7點左右行經台1線苗栗縣苑裡鎮房裡里路段，車上的吊臂勾到上空約2層樓高的電線，拉扯路口2支號誌桿倒下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。