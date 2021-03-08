影／老翁血糖低昏倒路邊 清水警給糖抬回派出所再送醫

80歲紀姓老翁獨自徒步到台中市清水紫雲巖拜拜，因血糖過低而昏倒在路旁，清水警分局清水派出所巡邏員警剛好巡經紫雲巖前巧遇一旁熱心人揮手求助，員警發現該老翁疑似有血糖過低的症狀，先給老翁吃糖果並載他回派出所安置，通報救護車到場協助，老翁送醫後已恢復意識沒有生命危險。

清水派出所警員王騰弘、楊宗翰5日下午5點執行巡邏勤務，巡經紫雲巖觀音廟附近，突然路旁有人向警車招手，警方發現是一名80歲老翁已失去意識、昏倒路旁。

警員王騰弘從警前曾是台中知名補習班的理化老師，憑藉理科的專業背景，判斷老翁應是血糖過低所造成的昏厥，便急中生智立刻到一旁的超商購買糖果給老翁餵食，果然老翁吃了糖果後，血糖逐漸穩定、意識也慢慢恢復，警方載他先返回派出所安置，並通報救護車到場協助陪同送醫。

老翁因有失智情形，無法明白陳述家中聯絡資訊，警方使用M-POLICE人臉辨識系統，經逐一比對後，終於聯絡到老翁家屬到醫院，幸好經過醫院急救後，老翁終於脫離險境，老翁家屬說「幸好遇到熱心的員警伸出援手，才避免發生意外，否則老父親的生命安全恐不堪設想」。