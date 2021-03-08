快訊

鼎泰豐規定只限戴藍、白色口罩 引發員工不滿

抓到了！高雄大樹槍擊2死命案 嫌犯今早大寮落網

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／老翁血糖低昏倒路邊 清水警給糖抬回派出所再送醫

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

80歲紀姓老翁獨自徒步到台中市清水紫雲巖拜拜，因血糖過低而昏倒在路旁，清水警分局清水派出所巡邏員警剛好巡經紫雲巖前巧遇一旁熱心人揮手求助，員警發現該老翁疑似有血糖過低的症狀，先給老翁吃糖果並載他回派出所安置，通報救護車到場協助，老翁送醫後已恢復意識沒有生命危險。

清水派出所警員王騰弘、楊宗翰5日下午5點執行巡邏勤務，巡經紫雲巖觀音廟附近，突然路旁有人向警車招手，警方發現是一名80歲老翁已失去意識、昏倒路旁。

警員王騰弘從警前曾是台中知名補習班的理化老師，憑藉理科的專業背景，判斷老翁應是血糖過低所造成的昏厥，便急中生智立刻到一旁的超商購買糖果給老翁餵食，果然老翁吃了糖果後，血糖逐漸穩定、意識也慢慢恢復，警方載他先返回派出所安置，並通報救護車到場協助陪同送醫。

老翁因有失智情形，無法明白陳述家中聯絡資訊，警方使用M-POLICE人臉辨識系統，經逐一比對後，終於聯絡到老翁家屬到醫院，幸好經過醫院急救後，老翁終於脫離險境，老翁家屬說「幸好遇到熱心的員警伸出援手，才避免發生意外，否則老父親的生命安全恐不堪設想」。

清水派出所長黃秉鈞表示，家中如有身心不便或是失智症的家人，應多留意起居，並在明顯處留下電話或聯繫方式，避免發生憾事。

80歲老翁昏倒路邊，台中清水警分局員警協助送醫。圖/警方提供
80歲老翁昏倒路邊，台中清水警分局員警協助送醫。圖/警方提供
80歲老翁昏倒路邊，台中清水警分局員警協助送醫。圖/警方提供
80歲老翁昏倒路邊，台中清水警分局員警協助送醫。圖/警方提供

失智症 救護車

延伸閱讀

飽覽山景、眺望阿里山山脈！百岳秘境「清水金子連稜縱走」

愛吃甜食、油炸物易得糖尿病？ 醫揭「關鍵原因」：小心還會傳給下一代

大甲媽遶境 清水三田派出所點心站已10年 贊助者年年增

花蓮8旬老翁騎機車追撞等紅燈汽車 傷重不治

相關新聞

239萬「越野霸主」自撞路旁2車 駕駛滿臉血肇事逃逸

台中市昨天深夜11時許在北屯區東光路，發生一起駕駛自撞停放路旁的兩輛車後，翻覆的交通事故，但肇事駕駛被附近民眾目擊，滿臉...

國道3南向新店段火燒車 轎車停路肩駕駛急逃出

國3南向26.4K也就是在新店交流道附近，今天上午6點44分發生火燒車占用外路肩事故，北區交控中心指出，事故已於上午7點...

驚悚畫面曝光！機車高速撞汽車 北巿騎士噴飛幸運撿命

46歲郭姓男子昨晚駕車行經台北市萬華區一處路口，正要左轉時，右車身遭對向一輛機車高速撞上，機車騎士及乘客瞬間噴飛騰空墜地...

台中資訊盃公益馬拉松跑者死亡意外 驗屍結果出爐

昨天參加台中資訊盃公益馬拉松半馬組的跑者曾姓男子途中跌倒，雖經現場以及消防人員趕抵急救、送醫，後來仍不治。警方報請檢察官...

影／台中騎士帥氣超車外切內 突然抖一下犁田好糗

台中市西區台灣大道、民權路口前天下午5時許，發生一件機車騎士自撞分隔島防撞桿的交通事故，事後有行經該處的騎士，將行車記錄...

影／貨車舉著吊臂一路走 台1線苑裡路段扯倒2根號誌桿

一輛中型貨車今天上午7點左右行經台1線苗栗縣苑裡鎮房裡里路段，車上的吊臂勾到上空約2層樓高的電線，拉扯路口2支號誌桿倒下...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。