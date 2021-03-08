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老伯迷上網路交友 想嘿咻險被騙3萬

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

「你住那裡？匯完點數我來找你！」66歲許姓男子經由按摩網站，認識一名自稱「蕙蘭」女子後，兩人互加LINE成為好友，對方昨天告訴許，她有在兼差賺外快，如想和她見面嘿咻，得先到超商買3萬元遊戲點數。許信以為真到北區臨安路2段超商要買點數，超商店員察覺有異，報警及時攔阻。

台南市警五分局立人所警員許悅生、吳柏勳擔，昨天中午近12點巡邏勤務時，接獲報案稱有人疑似遭詐騙要購買點數，警方立即前往區臨安路2段超商查看，並了解情況。

員警發現許姓男子（66歲）在某按摩spa臉書社團中發現一名暱稱為「蕙蘭」的女子，兩人透過加其為好友，對方表示有提供援交服務，詢問許住地點後，要他至超商購買3萬元儲值卡點數。

許不疑有他，前往臨安路2段超商要購買點數，店員察覺有異便請警方到場查看，警方到場了解後耐心告知此為詐騙手法，成功攔阻詐騙3萬元。

許姓男子遭到電信交友詐騙，要購買遊戲點數，經警員和超商店員勸阻保住3萬元。圖／讀者提供
許姓男子遭到電信交友詐騙，要購買遊戲點數，經警員和超商店員勸阻保住3萬元。圖／讀者提供

超商 詐騙 按摩

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