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台南市北區公寓樓梯燒雜物 男子受困屋內獲救

聯合報 / 記者黃宣翰／即時報導

台南市北區東豐路133巷內1處公寓5樓樓梯今晚6點多發生火災，住在5樓胡姓男子報案說，自己受困在屋內，他打不開門，門前有東西在燃燒，消防人員據報趕到場，在10多分鐘後撲滅火勢，破門救出受困男子。

台南市消防局救災救護中心，今天下午5點57分接獲報案指出，北區東豐路133巷內1處公寓5樓起火，男子受困在該戶屋內，119值勤人員以電話與男子聯繫「請先待在屋內安全處」，消防人員會迅速前往滅火。

公園與和緯、東門、中正等消防分隊11輛各式救災車輛與21名消防人員趕往，很快登爬到該公寓5樓，發現1住戶的門口有火舌竄出、在燒一些雜物，消防員隨即利用滅火器在6點8分撲滅火勢。

消防人員運用破壞器材破壞門鎖、打開門後救出受困屋內的男子，幸火煙未蔓延進入屋內，男子平安無恙。

據了解，內獲救的61歲胡姓男子告訴警、消人員，當時他聽到門外傳來「碰」的響聲，就試著要打開門、從開啟的門縫看到門外有火光，但門沒有打開，就嚇得打119報案。

消防員滅火後破門表示，門會打不開，應是當時火勢燃燒高溫使得門出現熱膨脹現象、不易開啟，並無上鎖情形，且樓梯間堆放的雜物是胡男所有。警方調閱附近監視器也未發現案發時有可疑人物進出公寓，表示起火原因仍須由火調科人員調查釐清。

台南市北區東豐路133巷5樓公寓樓梯燒雜物，火勢很快被撲滅。圖／讀者提供
台南市北區東豐路133巷5樓公寓樓梯燒雜物，火勢很快被撲滅。圖／讀者提供
台南市北區東豐路133巷5樓公寓樓梯燒雜物。圖／讀者提供
台南市北區東豐路133巷5樓公寓樓梯燒雜物。圖／讀者提供

消防員 監視器 高溫

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