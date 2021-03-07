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影／女子骨折受困玉山前峰 出動獨輪車6小時載下山
今日上午8時，一名女子在前往玉山前峰途中，不慎遭落石砸傷，右手無名指及左腳踝骨折，嘉義縣消防局和保七總隊獲報後前往救援，用人力背負和獨輪車將她載下山，來回耗費近6小時。
嘉義縣消防局今天上午08時53分接獲民眾報案，指稱在玉山登山步道往前峰0.7K，靠近峰頂處，有1名女登山客遭落石砸傷，立即派遣阿里山、三和等分隊並通知玉管處排雲山莊、保七總隊警政單位，偕同前往救援。
消防隊員於11時20分接觸該名年約26歲女子，發現她遭落石砸傷右手無名指及左腳踝骨折，為加速救援，以人力及獨輪車輪流搬運下山，於14時35送抵登山口並由三和91送往嘉基。
海拔約為3,239公尺，路程雖短但山勢陡峭，消防局呼籲民眾，從事登山健行活動，必須要有正確的觀念，於上山前多做一分準備，才可多一分安全，少一分遺憾。
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