快訊

高雄男廟前槍殺前妻友人 狂轟10多槍原因曝光

聽新聞
test
0:00 / 0:00

騎車誤上接國道高架橋 男子自摔撞汽車要賠償又收罰單

聯合報 / 記者邱瑞杰／即時報導

家住中部的20多歲許男騎機車誤上中正高架橋，並因失控打滑，撞上對向停等紅燈，準備駛出高架橋的轎車。記者邱瑞杰／翻攝
家住中部的20多歲許男騎機車誤上中正高架橋，並因失控打滑，撞上對向停等紅燈，準備駛出高架橋的轎車。記者邱瑞杰／翻攝

許姓男子騎機車基隆市中正路往市中心行駛，通過信一路口時誤上接中山高的中正高架橋，疑察覺走錯路且天雨路滑，自摔後撞上對向準備駛出高架橋的轎車，所幸人無大礙，但須賠償對方車損，並受到紅單。

警方初步調查，家住中部的20多歲許男昨晚9點多，騎機車沿中正路往火車站方向行駛，在通過信一路口時，疑對路況不熟，又未注意禁止進入的交通標誌，沿著中正路內側車道騎上只准汽車通行的中正高架橋。

許男疑發現走錯路，且當時下雨，地面濕滑，機車失控打滑，撞上對向停等紅燈，準備駛出高架橋的2輛轎車，所幸人無大礙。雙方事後自行協商賠償事宜，警方另行舉發許男未依標誌指示行駛，可處600元到1800元罰鍰。

高架橋 火車站 基隆

延伸閱讀

反對「崙頂」改「中正路」 阿蓮門牌整編有不同聲音

國道八景之首橋聳雲天傳意外 男子墜落70公尺地面死亡

通車17年 中博高架橋27日開拆

中博高架橋完成17年交通任務 高雄民眾凌晨搶拍說再見

相關新聞

騎車誤上接國道高架橋 男子自摔撞汽車要賠償又收罰單

許姓男子騎機車基隆市中正路往市中心行駛，通過信一路口時誤上接中山高的中正高架橋，疑察覺走錯路且天雨路滑，自摔後撞上對向準...

爬來滾去偷洩重機煞車油和機油 警方將要求到案說明

台東市一名李姓男子的重機前晚在火車站附近被洩掉後煞車油和機油，事後騎車差點發生危險，他向警方報案。警方根據附近監錄系統，...

台中蕉農出門失聯兩天 警今在路旁邊坡發現他已死亡

台中市霧峰區楊姓蕉農前天告訴家人要外出找朋友，但卻兩天沒回家，家屬連絡不上因此報警協尋。警方根據手機定位，今發現訊號出現...

屏東凌晨住宅火警 3人嗆傷送醫1人仍在加護病房治療

屏東縣長治鄉今天凌晨驚傳火警，位於長興路上一處連棟住宅一樓不明原因起火，附近居民見狀，隨即高聲呼喊「失火了！」並通報消防...

影／中市大雅工廠大火 火勢濃煙竄消防隊員搶救中

台中市大雅區一家回收場今天下午發生大火，火勢和濃煙猛烈，消防隊員趕到現場搶救中。

影／小山貓與司機滾落蘇花公路邊坡20公尺 骨折吊掛送醫

今天中午12點多，位於宜蘭南澳鄉台9丁(舊蘇花公路)39.5公里處，31歲徐姓男子疑似操作小山貓時重心不穩，整個往後倒頭...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。