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騎車誤上接國道高架橋 男子自摔撞汽車要賠償又收罰單
許姓男子騎機車基隆市中正路往市中心行駛，通過信一路口時誤上接中山高的中正高架橋，疑察覺走錯路且天雨路滑，自摔後撞上對向準備駛出高架橋的轎車，所幸人無大礙，但須賠償對方車損，並受到紅單。
警方初步調查，家住中部的20多歲許男昨晚9點多，騎機車沿中正路往火車站方向行駛，在通過信一路口時，疑對路況不熟，又未注意禁止進入的交通標誌，沿著中正路內側車道騎上只准汽車通行的中正高架橋。
許男疑發現走錯路，且當時下雨，地面濕滑，機車失控打滑，撞上對向停等紅燈，準備駛出高架橋的2輛轎車，所幸人無大礙。雙方事後自行協商賠償事宜，警方另行舉發許男未依標誌指示行駛，可處600元到1800元罰鍰。
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