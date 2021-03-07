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館長案外案擬懲處破案人員 黃宗仁撂狠話：查辦到底

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北警方偵辦網紅「館長」陳之漢槍擊案，傳過程弄丟竹聯幫寶和會前會長邵柏傑價值不斐的愛彼名錶，衍生案外案，也引發外界質疑員警操守；新北警方內部調查後，擬對專案小組相關主管祭出記大過和調職懲處。涉及刑責部分，局長黃宗仁也撂狠話「查辦到底」，相關事證將由新北地檢署調查釐清。

據了解，專案小組因掉錶案接受至少3次測謊，31名成員僅1人測謊未過，而該名測謊未過的成員原為主管職，事後因被記申誡2次及調離主管職務

另外，新北市刑警大隊長黃壬聰因掉錶案擬記小過2次，主辦案件的許姓隊長也因督導不周記大過和調離職務，懲處將交由警政署決議。

警方掉錶引發外界質疑，破大案卻記大過，更重創警方士氣；黃宗仁表示，員警破大案值得肯定，但如果涉及不法，也不能辜負人民託付，絕對查辦到底。

黃宗仁表示，執法人員犯法，無法令人接受與原諒，因此已報請檢察官指揮徹查本案，務求查明真相，並從嚴追究相關人員法律及考監責任。

測謊 網紅

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