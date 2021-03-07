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爬來滾去偷洩重機煞車油和機油 警方將要求到案說明

聯合報 / 記者施鴻基／台東即時報導

台東市一名李姓男子的重機前晚在火車站附近被洩掉後煞車油和機油，事後騎車差點發生危險，他向警方報案。警方根據附近監錄系統，認定一名住附近的男子涉嫌重大，將先依毀損罪嫌蒐證，再請他到案說明。

警方調閱周邊監錄系統，卻發現一件有趣的事，卻不知道原因。原來這名男子以軍事匍匐前進方式接近重機，事後再從草叢中翻滾離開，彷彿是夜間軍事偷襲，期間有3批人車通過，還包括他的妻子，他都馬上臥倒，未被發現。

據了解，這名男子和附近多家民宿屢次發生衝突，都不歡而散，這次可能以為重機是民宿或客人所有，所以利用晚間偷洩煞車油和機油，卻造成車主極大的危險。

李姓車主說，當事人洩油的手法很專業，一定知道會發生什麼危險， 重機在失去後煞車油和機油後，後輪可能忽然鎖死，「只有60到70公里的速度，一旦犁田後果不堪設想」。

他說，當時只是把車停在附近，換車離開辦事，返回後騎到路口卻發現後煞車鬆軟沒有反彈力，發現有問題馬上下車檢查，才逃過一劫，否則一旦在未察覺情況下上路，可能會受嚴重傷害。

男子在貨車後輪附近臥倒，然後以匍匐前進方式接近重機。記者施鴻基／翻攝
男子在貨車後輪附近臥倒，然後以匍匐前進方式接近重機。記者施鴻基／翻攝
男子以翻滾方式離開重機。記者施鴻基／翻攝
男子以翻滾方式離開重機。記者施鴻基／翻攝

重機 車主 民宿

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