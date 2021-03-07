影／男子酒醉大鬧學生宿舍 渾身鮮血住戶全嚇壞

嘉義縣民雄鄉鎮北村一名50餘歲林姓男子，今天下午5時疑似因感情問題，至女友租屋處談判，警消到場時，男子滿身鮮血，時值學生下課時間，住戶人心惶惶。

林姓男子家住嘉義市，從事土水工程，其女友在附近工地作小蜜蜂，販賣酒水給工人，暫租在民雄鄉一處公寓式宿舍。

該宿舍地鄰嘉義南華和中正大學，住戶八成為學生，據了解，附近住戶下班後聽到隔壁傳來爭吵聲，警方到場後，男子全身是血走出，向警方表示，是酒醉後跌倒才會滿身血，並未如住戶所傳持刀威脅女友。

豐收派出所員警到場後，幫男子叫救護車，但男子不願上車，還與警方發生爭執。