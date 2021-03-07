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影／男子酒醉大鬧學生宿舍 渾身鮮血住戶全嚇壞

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導

嘉義縣民雄鄉鎮北村一名50餘歲林姓男子，今天下午5時疑似因感情問題，至女友租屋處談判，警消到場時，男子滿身鮮血，時值學生下課時間，住戶人心惶惶。

林姓男子家住嘉義市，從事土水工程，其女友在附近工地作小蜜蜂，販賣酒水給工人，暫租在民雄鄉一處公寓式宿舍

該宿舍地鄰嘉義南華和中正大學，住戶八成為學生，據了解，附近住戶下班後聽到隔壁傳來爭吵聲，警方到場後，男子全身是血走出，向警方表示，是酒醉後跌倒才會滿身血，並未如住戶所傳持刀威脅女友。

豐收派出所員警到場後，幫男子叫救護車，但男子不願上車，還與警方發生爭執。

警方最後仍依社區公約將男子請出建物外，並請林男朋友協助載他回家，豈料林男最後在車上酣然睡去，為這齣鬧劇暫時畫下休止符。

林姓男子表示不願意搭救護車，但警方仍依妨害住戶安寧將其請離。記者莊祖銘／攝影
林姓男子表示不願意搭救護車，但警方仍依妨害住戶安寧將其請離。記者莊祖銘／攝影
林姓男子在警方勸說下仍不願離去。記者莊祖銘／攝影
林姓男子在警方勸說下仍不願離去。記者莊祖銘／攝影

嘉義 宿舍 蜜蜂

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