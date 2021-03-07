台中蕉農出門失聯兩天 警今在路旁邊坡發現他已死亡

台中市霧峰區楊姓蕉農前天告訴家人要外出找朋友，但卻兩天沒回家，家屬連絡不上因此報警協尋。警方根據手機定位，今發現訊號出現在北坑產業道路附近，於是前往尋找，未料先是在山區道路旁發現他的機車，後又在路旁下方20公尺的邊坡處發現他已死亡，死因待明天驗屍，但初步未發現他殺可能。

警方說，吉峰派出所昨漏夜會同消防人員展開搜索，並根據楊姓蕉（50歲）手機最後訊號位置鎖定北坑產業道路附近搜尋，並在山區道路一處水泥平台找到他的機車，但因昨晚下大雨，並未發現楊，今天重新搜索才發現他被樹葉覆蓋的屍體。