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越籍男心虛開溜仍遭逮 離島實名制又查到失聯移工

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

海巡署南部分署第五岸巡隊鹽埔安檢所，今天上午執行東港東琉線碼頭離島客船安全檢查時，發現疑似失聯移工的越南籍男子，在查證的過程中，他一度逃跑，在海巡人員奮力追逐近300公尺後將人攔下，經查確認為43歲阮姓越南籍失聯移工，隨即帶回偵訊，後續交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。

五岸巡隊鹽埔安檢所今天上午前往東港東琉線碼頭，針對離島客船執行安全檢查時，發現一名越南籍男子，在查驗時神色緊張，海巡人員要求他在旁等候，但過程中，男子一度心虛逃跑，海巡人員追逐近300公尺後，仍將他攔下。

越籍男子被攔下後，仍試圖逃離，海巡人員則是不斷拉他衣袖與手肘，並要求他不要在動。經查發現該名越籍男子，2019年12月1日至去年6月3日居留期滿，卻仍在台灣逗留被通報為失聯逃逸，於是將他帶回偵訊，後交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。

南部分署第五岸巡隊表示，配合居家防疫篩檢工作，針對前往外離島旅客加強身份查驗核對工作，自今年1月11日至今天為止，已陸續查獲2名通緝犯，全數移交地方檢察署歸案，加上先前的失聯移工，今天為第二起查獲的越籍失聯移工的案件，後續都交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。

南部分署第五岸巡隊強調，為持續加強前往外離島旅客加強身份查驗核對工作，同時維護海域海岸安全及社會治安，持續強化各類船舶進出查驗工作，以期有效遏阻不法。

43歲阮姓越南籍失聯移工，今天上午遭海巡人員查驗，隨即帶回偵訊，後續交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。記者陳弘逸／翻攝
43歲阮姓越南籍失聯移工，今天上午遭海巡人員查驗，隨即帶回偵訊，後續交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。記者陳弘逸／翻攝
43歲阮姓越南籍失聯移工，今天上午遭海巡人員查驗，隨即帶回偵訊，後續交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。記者陳弘逸／翻攝
43歲阮姓越南籍失聯移工，今天上午遭海巡人員查驗，隨即帶回偵訊，後續交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。記者陳弘逸／翻攝
43歲阮姓越南籍失聯移工，今天上午遭海巡人員查驗，隨即帶回偵訊，後續交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。記者陳弘逸／翻攝
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43歲阮姓越南籍失聯移工，今天上午遭海巡人員查驗，隨即帶回偵訊，後續交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。記者陳弘逸／翻攝
43歲阮姓越南籍失聯移工，今天上午遭海巡人員查驗，隨即帶回偵訊，後續交由內政部移民署高雄市專勤隊辦理。記者陳弘逸／翻攝

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