屏東凌晨住宅火警 3人嗆傷送醫1人仍在加護病房治療

屏東縣長治鄉今天凌晨驚傳火警，位於長興路上一處連棟住宅一樓不明原因起火，附近居民見狀，隨即高聲呼喊「失火了！」並通報消防，緊鄰起火戶的麵店，7人即時逃離；另有2人逃往高處由消防運梯車救下，起火戶內則有2男1女人受困，待消防將火勢撲滅後，將人救出，2男分別送往高醫救治，嗆傷女子意識模糊，仍在加護病房治療。

這起火警，發生於今天凌晨2時許，長興路上一處連棟住宅，位於一樓的理髮店不明原因起火，附近民眾見狀立即通報消防，並拍打鄰近住戶鐵門，不斷高喊「失火了！」來叫醒屋內的住戶。

當時緊鄰起火戶的麵店，聽聞外面的呼喊聲驚醒，陳姓老闆隨即叫醒家人，並打開鐵捲門與家中7人一同逃出屋外。另外，機車行鍾姓老闆則抱著6歲的兒子逃到4樓，後由消防隊以雲梯車救下。

火災當時，起火戶內34歲鍾姓男子受困在一樓廚房，二樓分別為55歲陳姓女子在臥室；69歲李姓友人在陽台待救。消防獲報後趕抵現場，並在30分鐘內將火撲滅，並將3人救出。

李男、鍾男意識清醒，先送往屏基後轉送高醫，陳女則因嗆傷意識模糊，送往屏東醫院救治，目前仍在加護病房治療。